محافظ شمال سيناء يفتتح ميدان المهندسين ومعرض الفن التشكيلي بالعريش (صور)

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه،محافظ شمال سيناء يرافقه نقيب مهندسي مصر المهندس هاني ضاحي والمهندس امين جوده نقيب مهندسي شمال سيناء، ميدان المهندسين بمدينة العريش ووضع حجر الاساس للمبني الإجتماعي التابع لنقابة المهندسين بشمال سيناء

وقال المهندس امين جوده نقيب مهندسي شمال سيناء ان المبني الإجتماعي الجديد للنقابة بتكلف إجمالية تبلغ 18 مليون جنيه ، بينما الميدان تبلغ تكلفته 300 الف جنيه.

واشار جوده ان المبني مخطط له ان يتكون من ثلاث طوابق بمساحة ٧٠٠ متر للدور الواحد.

وأشار إلى أن الدور الأرضي يشتمل علي قاعة افراح باحدث التصميمات والنظم الحديثه وبها كافة الإمكانيات لاستقبال كافة المناسبات من وحدة صوت واضائه وكذلك تكييف مركزي

بينما يشتمل الدور الثاني على قاعة مؤتمرات كبري لكافة الفعاليات التي تخص كافة المصالح بمحافظة شمال سيناء وعلي استعداد تام لتنظيم كافة المؤتمرات التي تخص ابناء المحافظه

ولفت جوده إلى ان الدور الثالث مصمم على أن يكون دور فندقي خاص بالمهندسين من كافة المحافظات، مشيرا إلى أن المبني مجهز بكافة اساليب الامان المتمثله في احدث نظم الإطفاء وكذلك سلالم خروج امن في حالة حدوث كوارث ومولدات كهربائيه في حالة حدوث اي عطل كهربي.

وأشار نقيب المهندسين بشمال سيناء إلى تنفيذ المبني على ثلاث مراحل، مدة المرحلة الأولى ستة أشهر والمرحلتين الثانية والثالثة مدتهما سنه ونصف، بعد إنتهاء إنشاء المرحلة الأولى ، علي أن يتم التسليم النهائي في موعد أقصاه منتصف عام 2023.

وعلي هامش الزياره تم افتتاح معرض شخابيط للفنون التشكيلية للفنان التلقائي المهندس جمال فوده وذلك تحت شعار مصر جميله و يضم اكثر من ثلاثة خمسون عملا فنيا من ابداعات المهندس جمال فوده والتي يعبر الكثير منها على التراث السيناوي وبعض الأفكار الخاصه به.

حضر الافتتاح كلا من، المهندس حسن عبد العليم امين عام النقابة، المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، المهندس هشام ابو سنه، نقيب المهندسين بالقاهرة ، الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعه الأسكندرية. والدكتور حماد عبد الله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقيه السابق، المهندس أحمد حشيش، أمين صندوق النقابة المساعد، المهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيليه، وعزيز مطر وفايز ابو حرب ورحمي بكير، أعضاء المجموعه البرلمانية، بجانب أعضاء نقابة المهندسين بشمال سيناء.