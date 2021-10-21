رئيس اتصالات النواب ببرنامج تحت القبة: نستهدف تطبيق منظومة التحول الرقمي بنسبة 80% بكافة محافظات الجمهورية.. أزمة توقف فيس بوك العالمية مرت بسلام..والتحول الرقمي أصبح ضرورة

/657402/رئيس-اتصالات-النواب-ببرنامج-تحت-القبة-نستهدف-تطبيق-منظومة-التحول-الرقمي-بنسبة-80-بكافة-محافظات-الجمهورية-أزمة-توقف-فيس-بوك-العالمية-مرت-بسلاموالتحول-الرقمي-أصبح-ضرورة

دوت الخليج

برنامج «تحت القبة» يعرض عبر الصفحة الرسمية للنائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، حيث يقدم حلقة اليوم سيد موسى، وتتضمن اللقاء تفاصيل قوانين تعلن لأول مرة عن مواقع التواصل الاجتماعى، وحماية البيانات، وحل أزمة سقوط السيستم، والقضاء على النصب الالكترونى.

كما تحدث رئيس لجنة الاتصالات كيفيه التعامل مع بلاغات الانترنت، وسرقة الملفات، وآخر مستجدات التحول الرقمي، والكثير من الملفات التي تشغل بال رأي العام.

استعرض النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنجازات ومهام اللجنة خلال الفترة الحالية.

مهام وإنجازات لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب:" إن قطاع التكنولوجيا أصبح من الأساسيات حيث أنه يخدم الكثير من القطاعات مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، والعديد من المؤسسات، وكان من الضرورى ملازمة ذلك تشريعيًا.

وتابع رئيس اتصالات النواب، فى حديثه لبرنامج «تحت القبة» والذى يقدمه الإعلامي سيد موسى، حديثه قائلًا:" قدم عدد كبير من النواب طلبات إحاطة تخص دوائرهم وتسعى إلى تحسين الخدمات ورفع الجودة، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، حيث عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التدخل فى هذا الأمر.

النائب أحمد بدوي: اللجنة أوصت بإنشاء 500 مكتب بريد

وأكد بدوي أن اللجنة تتابع وبشكل مستمر التوصيات الصادرة من النواب، وتعمل على مراقبة تنفذها على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن اللجنة وصت خلال الفترة الماضية بإنشاء حوالي 500 مكتب بريد، وهذا بالتنسيق مع القطاع التنفيذي.

وأوضح أن نواب مستقبل وطن سبق أن تقدموا بقانون للتجارة الإلكترونية وهو ما سيتم طرحة ومناقشته فى البرلمان، مضيفًا:" يعد من أهم القوانين المكملة للسوشيال ميديا، وتم مناقشته بوجود الحكومة، ومن المنتظر استكمال الأمر فيه خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد النائب أحمد بدوي، على أن ملف التجارة الإلكتروني مهم جدًا، حيث أن يختص بالاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يحتاج إلى وجود مناطق تكنولوجية، وهو الأمر الذي يلزم أن يتناسب معه وجود تشريع.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، على أن قانون التجارة الإلكترونية، ليس قاصرًا على جمع الضرائب، إنما يتعلق بحماية الأشخاص من أن ينالهم النصب الإلكتروني.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قامت بعمل لجنة لرصد ما يحدث من تجاوزات فى السوشيال ميديا، والذى وجدت العديد من الشركات الوهمية التى تقوم بالترويج لمنتجات غير معلومة المصدر، مثل الإعلان عن أدوية ومنتجات للتخسيس، مضيفًا:" بالتواصل مع وزارة الصحة أكدت أنها منتجات غير قابلة للاستخدام وتلك الكيانات وهمية ولم تحصل على ترخيص، ومن هنا جاء دافعنا لإصدار قانون فى هذا الشأن".

النائب أحمد بدوي: سيتم إنشاء 500 برج تقوية

وتابع النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، حديثه فى برنامج تحت القبة، قائلًا:" دائما يشكوا المواطنين من سقوط السيستم فى المصالح الحكومية وضعف الشبكات، وهو ما كان محل اهتمام اللجنة، وبالفعل تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل هذا الأمر، ومن المقرر إنشاء 500 برج تقوية.

وقال النائب أحمد بدوي أن جميع القطاعات الحكومية تقوم بتوصيل الفيبر، للتغلب على بطء السرعة، حيث ان هناك فرق بين الفيبر والكابل النحاسي، حيث ان توصيل الفيبر يسهل التعامل مع المواطن من خلال السرعة في انجاز الأعمال.

تفعيل منظومة التحول الرقمي

ونوه النائب أحمد بدوي أن منظومة التحول الرقمي تم الانتهاء منها في مدن القناة مثل كالسويس وبورسعيد والاسماعيلية، كما تم الانتهاء بنسبة 55 % من محافظات الصعيد، وبالسير على نفس النهج، سنصل إلى اكمال التحول الرقمي في كافة المحافظات بنسبة تقارب من 80%.

التوصية بزيادة أرقام الطواريء للمواطنين أثناء ازمة كورونا

وأضاف انه تم عمل اجتماعات من قبل لجنة الاتصالات أثناء أزمة كورونا، وتم اجراء اجتماعات كونفرانس، بالتعاون مع القطاع التنفيذي، وتمت التوصية بأن يتم تزويد الخدمات الخاصة للابلاغ عن الحالات وزيادة عدد ارقام الطواريء لتصل إلى 4 ارقام، للتسهيل على المواطنين.

وأضاف ان الوزارة تتعاون مع اللجنة بشكل جيد، حيث ان ما يتم بالقطاع التنفيذي يتم اخطار البرلمان به، حتى يتم التسهيل في تادية دور اللجنة الرقابي والتشريعي والقيام بدورها.

لم يتم تلقي أي بلاغات بشأن سرقة الحسابات أثناء أزمة توقف الفيس بوك

ونوه إلى ان أزمة ضعف النت يتم العمل عليها من خلال تويد التوصيل بالفيبر والتي ستساهم بشكل كبير في حل الازمة، وكانت هناك متابعة من قبل اللجنة أثناء توقف الفيس بوك، وتم اصدار بيان لطمأنة المواطنين، بشأن سرقة بياناتهم، وتم عرض الاسباب الحقيقية، ولم يتلقى الجهاز القومي للاتصالات أي شكوىمن أي مواطن بسبب سرقة بياناتهم.