/657397/نصف-دسته-مورينيو-يتلقى-أكبر-خسارة-في-تاريخ-تدريبه-مع-روما-الإيطالي

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة بمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بتغلبه على روما الإيطالي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، وحل فريق جوزيه مورينيو ضيفًا على نظيره النرويجي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى ريفاق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ذئاب روما، أكبر نتيجة في تاريخ تدريبه، على مستوى الأندية في مختلف البطولات والدوريات.

وجاءت نتيجة اليوم على جوزيه مورينيو كأكبر نتيجة في تاريج مجاله التدريبي، بعد خسارة الفريق الملكي ريال مدريد، أمام برشلونة بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

نجم تشيلسي ينضم لروما

ويرتدي أبراهام "23 عاما" القميص رقم 9 الذي أصبح خاليا بعد رحيل إدين دجيكو إلى إنتر قبل أيام.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويملك تشيلسي حق الحصول على نسبة مئوية من أي صفقة انتقال مستقبلية للمهاجم الإنجليزي.

أرقام أبراهام مع تشيلسي

ويذكر أن أبراهام شارك مع تشيلسي في 82 مباراة سجل خلالها 30 هدفا بداية من عام 2016، وكان قضى 12 عاما قبلها في فريق الشباب.

وشارك اللاعب الإنجليزي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي في إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال عرضية من كاي هافريتز، لتصل لزياش ويسكنها الشباك على يسار حارس فياريال.

عاد فياريال في نتيجة المباراة في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق جيرارد مورينيو، من خلال هجمة منظمة، على دفاعات البلوز، ويسكنها الشباك فوق ميندي حارس تشيلسي.

خرج الدولي المغربي في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضة للإصابة في زراعة اليمنى، من ألتحام في الهواء، مع مدافع فياريال، خلال ركنية للفريق الإسباني، ليغادر حكيم المباراة، ويشارك مكانه بوليسيتش.