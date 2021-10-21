هنادي مهنا عن دورها في «بدون ضمان»: كنت بتنطط وأنا بقرأ الورق

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حلت الفنانة الشابة هنادي مهنا ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في استديو برنامجها الشهير «معكم»، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً علي فضائيات «cbc».

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة هنادي مهنا مع الإعلامية منى الشاذلي حول كواليس حكاية «بدون ضمان».

هنادي مهنا ببرنامج معكم منى الشاذلي

كشفت هنادي مهنا خلال البرنامج عن كواليس حكاية «بدون ضمان»، وتفاصيل تعاونها مع فريق العمل، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلال التصوير، فضلًا عن متابعتها لردود أفعال الجمهور حول العمل.

أكدت هنادي خلال حوارها أن دور مريم بحكاية «بدون ضمان» هو الأقرب لقلبها، وأنها للمرة الأولى تتفاعل مع السيناريو بهذا الشكل.

هنادي مهنا توجه الشكر لصناع عمل «بدون ضمان»

كما أنها وجهت الشكر لكل صناع العمل، مشيرة إلى أن كل فرد على حده هو سبب في نجاح الحكاية.

و تضمن اللقاء أيضًا الحديث عن هنادي "الزوجة"، وذلك بعد مرور عام على زواجها من الفنان أحمد خالد صالح.

حققت الحكاية الثالثة بعنوان «دون ضمان» من مسلسل «إلا أنا» نجاحًا واسعًا، حيث تصدرت تريند جوجل منذ عرضها.

أبطال حكاية «بدون ضمان»

حكاية «بدون ضمان» من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث حكاية «بدون ضمان»

وتناقش هذه الحدوتة قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.