/657403/مدرب-أنجولا-منتخب-مصر-المرشح-الأول-للتأهل-لكأس-العالم-2022

كشف بيدرو جونسالفيس المدير الفني للمنتخب الأنجولي الأول، عن المنتخب المرشح للتأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، من المجموعة السادسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الأنجولي يتواجد مع المنتخب المصري، في المجموعة السادسة بجانب المنتخب الليبي والمنتخب الجابوني.

تصريحات مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل من دور المجموعات، وبعد الفوز على أنجولا في القاهرة والفوز على ليبيا أثبتوا أنهم المرشح الأقوى".

وأضاف: "فرص تأهل أنجولا منعدمة ولكن نحن نلعب بطريقة تنافسية ونتعامل حتى نتأهل في المرات القادمة".

وأردف: "ما تغير تحت قيادة كارلوس كيروش هو الاستفادة من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني اللذان كان يفشلان في الخروج من إنجلترا في الفترة الماضية، فهما إضافة بشكل كبير".

وواصل: "بالإضافة إلى اللاعبين المحليين مثل أحمد فتوح، هو من اللاعبين الذين أفسحوا لأنفسهم طريقهم من منتخب الشباب إلى المنتخب الأول وأظهر قدراته على اللعب أساسيًا في منتخب مصر، وبصفة عامة أصبح هناك ثقة أكبر عند منتخب مصر".

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.