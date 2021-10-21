ياسر حمدي يكتب: الأهلي القمة.. اسم على مسمى

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ظهرت عظمة وعراقة وحضارة ووفاء النادي الأهلي العريق في حفل التكريم الذي أقامه الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته مساء أمس لرموز وأجيال من أبناء وأساطير النادي العظيم لما قدموه من عطاء ووفاء وإخلاص وإنتماء للقلعة الحمراء وكان له الأثر الواضح في رقي وتفوق الرياضة المصرية خلال السنوات الماضية.

فتكريم الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد من قبل رئيسه الحالي ووسط قامات من نجوم وعمالقة المارد الأحمر دلالة واضحة على قيم ومبادئ نادي القرن التي أرسى قواعدها العظيم الراحل الكابتن صالح سليم وروح الفانلة الحمرا، وكل رؤسائه السابقين منذ نشأته في عام 1907.

إحترام الحضور والجماهير والحب والتقدير لشخص الكابتن حسن حمدي صاحب الإنجازات العدة والواضحة في الملاعب والإدارة بنادي القيم والمبادئ تُرجم بالتكريم القدير لشخصه العظيم، وكان واضحًا على وجوه الحاضرين، وقُبل بالترحاب الشديد والسعادة البالغة من قبل جماهير النادي القدير.

ومن الداعي للسعادة والفخر والإحترام في هذا الحفل الرائع: هو وجود الأساطير والنجوم الكبار من أبناء النادي الأهلي جنبًا إلى جنب يسودهم روح الحب والإحترام والتقدير والإنتماء والفخر والاعتزاز والتعاون المؤدي في النهاية لنجاح وعراقة وتفوق نادي القرن في القيم والمبادئ والرياضة على حد سواء.

والمفاجأة المبهجة في تكريم الكابتن حسن حمدي والقدير حسن مصطفى وحصول كلاً منهما على قلادة الأهلي الذهبية، وشهادة تقدير، وعملة الأهلي الذهبية، بحضور وزير الشباب والرياضة وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من رموز الرياضة المصرية، كانت في سعادة وفرحة وإحترام وتقدير أبناء النادي العظيم لتاريخه العريق وإنتمائهم الشديد لقلعة الفخر والإعتزاز، الذي أثبت بالفعل أنه هو الوحيد القادر على اعلاء قيم الحب والإنتماء والولاء وإحترام الغير.

لم يكن الأهلي على القمة إلا بالقيم والمبادئ والإحترام والأخلاق الرفيعة مصحوبة بالحب والإنتماء والتقدير للنادي العريق وللأخرين، مع وجود رجال عظماء قادوا هذه القلعة بتفاني وإخلاص وتعاون وروح الأخوة والفريق، والتي ظهرت وتأكدت في الإدارات المختلفة للنادي على مر العصور، وكان شاهدًا عليها التاريخ المشرف لبطل القرن وثالث العالم.

«الوصول إلى القمة أمر سهل.. لكن الحفاظ عليها أمر في غاية الصعوبة» هذا الشعار العظيم لم يتحقق بالفعل سوى داخل أروقة القلعة الحمراء، بفضل رجاله المخلصين الأوفياء، ومجهودات أبنائه العظماء، وتعاون وترابط إداراته المختلفة منذ نشأته وحتى الآن، ليثبت أنه مدرسة القيم والأخلاق النبيلة، ومؤسس علم الإدارة الناجحة.

وصول الأهلي للقمة لم يأتي من فراغ، وإعتلائه عرش البطولات والإنجازات لم يكن بالمجاملة ولا بالمحسوبية كما يدعون، وإنما بالود والحب والتقدير لكل الشخصيات في النادي الصغير قبل الكبير، الكل سواء، وبالجهد المضني والعرق والكفاح، ورأينا ذلك في حفل غير مسبوق ضم كافة رموز النادي وأبطاله العظماء ونجومه الأوفياء وهم يسودهم روح الإحترام والتقدير والحب والوفاء والإنتماء والولاء.

تقدير رؤساء النادي الأهلي وإحترامهم الشديد لبعضهم البعض وحرصهم على تفوق القلعة الحمراء في الرياضة والأخلاق والإدارة، كان له السبب الرئيسي والفعال في تحقيق شعار «أهلي القمة.. إسم على مسمى»، فنرى الكابتن الخطيب الرئيس الحالي للنادي وهو يتحدث عن الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق ويصفه ب «أسطورة رياضية إدارية»، ويؤكد أنه تعلم منه الكثير، وهذا أمر جلل لم نشهده في نادي أخر سواه.

هذا الحفل يؤكد أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، وهذا أحد شعارات النادي الشهيرة «أجيال بتسلم بعض»، كما أن الحفل أكد على أن مبادئ النادي ليست شعارات رنانة، وإنما هي عقيدة راسخة بعقول وقلوب أعضائه، وصولًا لقمة الأخلاق الكريمة عندما يذكر الخطيب ويؤكد أنه تعلم الكثير من الرئيس الأسبق على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد الرئيس، وأنه تعلم من رموز النادي منذ بداية تأسيسه في 1907 وصولًا إلى الكابتن حسن حمدي أحد رموز النادي التاريخيين.

في واقع الأمر لم نشهد مثل هذا الحفل التاريخي الذي يشير إلى الإخلاص المصحوب بالحب والمبادئ سوى في النادي الأهلي.. نتمنى أن تسير كل الأندية المصرية على خطى المارد الأحمر في قيمه ومبادئه وبطولاته وإداراته وإنجازاته، حتى ترقى الرياضة المصرية بالإنجازات العظيمة، وتنعم المنتخبات الوطنية بالخبرات والكفاءات التي تجعلهم في مقدمة المنتخبات العالمية في المهارات الفنية والتتويج بالبطولات الدولية والإقليمية.