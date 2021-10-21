سفير مصر فى طوكيو يستعرض تطور التنسيق المشترك مع وزيرة الخارجية

جدة - نرمين السيد - فى إطار توديع وزارة الخارجية اليابانية للسفير المصرى فى طوكيو؛ استقبلت وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية Takako Suzuki السفير أيمن كامل، وذلك فى ضوء العلاقة الوطيدة التى تربط بين البلدين.





وقام السفير بإحاطة المسئولة اليابانية بالتطورات الإيجابية والإنجازات التى تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية على صعيد العلاقات الثنائية، والتى كان من أبرزها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى؛ وفى صدارتها زيارتى رئيس الجمهورية إلى اليابان فى يونيو وأغسطس 2019.

تطرق السفير المصرى كذلك إلى التطور الكبير الذى يشهده التنسيق السياسى بين البلدين، فى ضوء ما يربط الدولتان من أواصر وثيقة اتصالاً بالعديد من المشروعات التنموية بمختلف المجالات، فضلاً عن التعاون الأكاديمى والعلمى كون مصر هى الدولة الوحيدة التى يتواجد بها جامعة يابانية للعلوم والتكنولوجيا (جامعة E-JUST)، إلى جانب مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم EJEP والتجربة الفريدة للمدارس اليابانية فى مصر EJS. كما شهد المجال الثقافى بُعداً إضافياً هاماً للغاية من خلال معاونة اليابان فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، بالإضافة للتعاون الفنى فى ترميم القطع الأثرية عبر مركز الترميم التابع للمتحف. وكذا فقد حقق التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين طفرة ملحوظة بنجاح السفارة فى رفع الحظر اليابانى عن الصادرات الزراعية المصرية من الموالح فى نوفمبر 2020 بعد أن ظل مفروضاً لأكثر من ثلاثة عقود.

من جانبها، قامت وزيرة الدولة بتوجيه الشكر للسفير المصرى والإعراب عن تقديرها الكبير لما قام به من مجهودات ومبادرات ملموسة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على كافة المستويات خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن الجانب اليابانى يُثمن بشدة كافة الجهود الحثيثة المبذولة فى مختلف المجالات طوال تلك الأعوام الأربع.