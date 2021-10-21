وزير الأوقاف : إكرام السائحين يدل على سماحة النفس والوعى وقوة الانتماء

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الاهتمام بالسياحة وحسن معاملة السائحين وإكرامهم تمثل نقطة مهمة فى قضية بناء ونشر الوعى الرشيد التى يدعو إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأكد أن إكرام ضيف الوطن يدل على سماحة النفس وقوة الانتماء الوطنى.





وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات الليلة، أن السائح ضيف كريم يجب إكرام وفادته، وأن إكرام الضيف لا ينحصر فى ضيف المنزل أو الأسرة، فضيف الوطن أولى بالإكرام، وأن إكرام ضيف الوطن يدل على أمرين:

الأول : "كرم النفس وعظيم سماحتها"، والآخر : "حب الوطن وقوة الانتماء إليه، فحب الوطن ليس كلامًا، والوطنية ليست مجرد شعارات ترفع، إنما هى عطاء وانتماء".

وذكر وزير الأوقاف أن نظرية التعارف الإنسانى التى أرسى قواعدها ديننا الحنيف فى قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، وما نملكه من تاريخ عظيم وتراث أثرى لا مثيل له يقتضيان أن نترجم كل هذا الإرث الدينى والحضارى إلى واقع ملموس فى تطبيقاتنا لمفهوم التعارف الإنسانى والتعايش الحضارى.

وتابع قائلا : "مصر بلد مضياف ومكرام على مر التاريخ ، ألم يقل الحق سبحانه على لسان سيدنا يوسف "عليه السلام": "أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ" ، فكل من يدخل بلدنا بطريق مشروع سائحًا أو زائرًا أو عاملًا أو مقيمًا هو ضيف عزيز علينا.

وقال وزير الأوقاف، والذى نفهمه من قول نبينا ﷺ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" رواه البخارى ومسلم، هو أن إكرام الضيف لا يقف عند المعنى الضيق الذى قد يفهمه بعض الناس من شأن الضيافة الفردية التى تتمثل فى استضافة شخص ما لآخر أو لآخرين فى بيته ، ذلك أن إكرام الضيف أوسع من ذلك ، فكل من جاء بلدنا زائرًا أو سائحًا فهو ضيف كريم عزيز ، يجب علينا معاملته بإعزاز وإكرام وتقدير، لكى نبرز للعالم كله الوجه الحضارى لديننا وبلدنا وثقافتنا وتاريخنا المجيد.

وأكد وزير الاوقاف، أن إكرام الضيف أوسع من أن يكون فى النطاق الفردى الضيق، إنما يتجاوزه إلى كرم النفس على جميع الأطر والمستويات، مضيفا : ويتطلب ذلك وعيًا مجتمعيًّا عاليًا يبدأ من تصرفاتنا من لحظة وصول السائح أو الزائر إلى بلدنا حتى مغادرته لها ، وعلى كل منا دور فى ذلك من خلال تيسير وسرعة إنهاء إجراءات الدخول، مع البسمة التى لا تفارق كل من يقوم بعمل فى هذا المجال: سائقًا ، أو مترجمًا ، أو مرشدًا سياحيًّا، أو بائعًا، أو تاجرًا، أو مديرًا لأحد الفنادق ، أو قائمًا على أمر غرف الإقامة، أو المطاعم، أو الحدائق، أو غير ذلك، إذ يجب أن يدرك كل منا أنه إلى جانب تأدية عمله أنه يؤدى دورًا وعملا وطنيًّا مهمًا.

وقال يجب أن ندرك أننا نمتلك تراثًا تاريخيًّا وحضاريًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا لا نظير له، وأننا لو أحسنا التعامل معه، وواصلنا استمرارنا فى تطوير الخدمات التى نقدمها للزائرين والسائحين، ودربنا جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين تدريبًا فنيًا ووطنيًا متقدمًا وتزويدهم بالزاد الثقافى اللازم فى ذلك لاستطعنا أن نكون فى مقدمة الوجهات السياحية فى العالم، وأن نقدم صورة فى منتهى الرقى لوطننا، وهى الصورة التى يستحقها هذا الوطن، ويقع على عاتقنا جميعًا التعاون لإبرازها.