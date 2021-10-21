التنمية المحلية: تغيير 14 قيادة محلية بـ7 محافظات

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تجرى دورات لعمل تقييم أداء العاملين بقياس رضا المواطنين عن الخدمات، موضحا أن هدف تلك الدورات بناء الإنسان المصرى بأسلوب علمى وحصرى في مختلف المحافظات لتطوير الإدارة المحلية، وينعكس ذلك في جودة الخدمات التي تقدم للمواطن المصرى، من أجل أن نصل إلى رضا المواطن المصرى على الخدمات في وحدات المجلس المحلى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجرى إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات من خلال تطوير دورات العمل، وذلك لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات سواء في المراكز التكنولوجية أو الأحياء والمركز والمدن في ملفات مثل النظافة وخدمات أخرى.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك تأثيرا قويا للغاية للمواطن ورضا المواطن على تغيير القيادات، حيث إنه خلال 3 شهور حدثت تغييرات كثيرة في عدد من المحافظات أخرها 14 قيادة في 7 محافظات من أجل تحفيز الإدارات المحلية والقيادات التي أظهرت رضا المواطن عامة وعمل ترقيات لهم.