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محمد عبد العزيز يشارك باحتفال نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بانتصارات ٦ أكتوبر

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شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باحتفال نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بانتصارات ٦ أكتوبر المجيدة، حيث تم تكريم مجموعة من أبطال حرب أكتوبر تقديرا لدورهم العظيم وبطولاتهم من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي، وقدم أبناء نادي المؤسسة عرضا فنيا ومجموعة من الأغاني الوطنية.

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و أشاد النائب محمد عبد العزيز بالمواهب الموجودة في نادي المؤسسة العمالية، مؤكدا على أهمية توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لنادي المؤسسة ليتمكن من القيام بدوره كمنارة ثقافية واجتماعية ورياضية تخدم أسر شبرا الخيمة وكافة مناطق شبرا محافظة القليوبية.

 

هذا وتصدرت منذ صباح اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد إعلانها ليلة أمس إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعها الصحفي، فضلا عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين. 

كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالأمس، دور المركز الإعلامي بعد التطوير في نشر أفكار ونتاج عمل أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات. 

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاستراتيجية الجديدة بتفاعل قوي وثناء على الانفتاح ومبدأ استيعاب جميع الآراء التي كانت تتبناه التنسيقية منذ تدشينها وتواصل تطوير ذلك الأمر عبر الاستراتيجية الجديدة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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