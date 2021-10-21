/657407/دعاء-عريبي-تتقدم-بسؤالين-لوزراء--الصحة-والتعليم-بشأن-نقص-آسرة-الرعاية-المركزة-بالمحافظات-وعجز-المعلمين-بالمدارس

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،موجه للدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة لبيان رؤية الوزارة حول نقص اسرة الرعاية المركزه بالمحافظات لمواجهة الموجه الرابعه لجائحة كورونا.

كما توجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيفية شباب الأحزاب، بسؤال للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول ازمه عجز المعلمين حيث انه في ظل وجود ٣٦ ألف معلم مؤهلين للعمل اصدر الوزير قراره بفتح باب التطوع للعمل للتعامل مع هذه الازمه فكان سؤالي لسيادته لبيان رؤيه الوزاره في ذلك وكيفيه مواجهه تلك الازمة.

هذا و تصدرت منذ صباح اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد إعلانها ليلة أمس إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعها الصحفي، فضلا عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.

كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالأمس، دور المركز الإعلامي بعد التطوير في نشر أفكار ونتاج عمل أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاستراتيجية الجديدة بتفاعل قوي وثناء على الانفتاح ومبدأ استيعاب جميع الآراء التي كانت تتبناه التنسيقية منذ تدشينها وتواصل تطوير ذلك الأمر عبر الاستراتيجية الجديدة.