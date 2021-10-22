/657408/الأهلي-حالة-الخطيب-مطمئنة-ولم-يغادر-المستشفي-وشكر-خاص-للفريق-الطبي-المعالج

كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عن آخر التطورات الصحية، الخاصة بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الصفحة الرسمية للنادي الأهلي في بيان رسمي أن الحالة الصحية للخطيب مطمئنة، ولكنه لم يغادر المستشفى حتى الآن.

وأكد البيان أن الفريق الطبي المرافق للخطيب، الذي يضم الأستاذ الدكتور حازم ياسين، والدكتور أحمد فرهود، أن الحالة مطمئنة بعد الفحوصات والأشعات المتعددة التي أجراها اليوم بأحد المستشفيات الكبرى.

وتابع البيان "الوعكة الصحية التي تعرض لها الخطيب بالأمس كانت بسبب قصور في الدورة الدموية لمجرى العين، وأدى إلى مشكلة في الرؤية بالعين اليمنى، بالإضافة إلى إجهاد عام نتيجة ارتفاع ضغط الدم وللتعرض لضغوط شديدة.

وأكمل البيان "أن الفريق الطبي قام بإجراء فحوصات كاملة لمحمود الخطيب، وايضا أشعات للتأكد من سلامة شرايين المخ، وذلك بعدما تم بالتشاور مع الطبيب الفرنسي الذي يشرف على علاجه منذ عدة سنوات، وأنه تم الاطمئنان على حالته الصحية، ولكن لن يغادر المستشفى حاليا".

وزاد البيان "الفريق الطبي شدد على حاجه الخطيب للراحة الكاملة والابتعاد عن الضغوطات العصبية مع الالتزام بالعلاج الدوائي، ووجه رئيس الأهلي الشكر للدكتور حازم ياسين، الذي لم يتركه لحظة واحدة وحرص على الإشراف بنفسه على كافة الأمور العلاجية".

واختتم البيان "كذلك تم توجيه الشكر للدكتور أحمد فرهود، الذي حضر من الإسكندرية على وجه السرعة لمتابعة الحالة وبذل كلاهما كل الجهد من أجل راحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأكد أنهما يستحقان كل التقدير والتحية".

خاص.. محمود الخطيب أبلغ العامري فاروق بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح اليوم، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

محمود الخطيب

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

ومن المفترض أن تقدم القائمة الخاصة بمحمود الخطيب الترشح بالكامل، ولكن ما حدث اليوم، فاجئ العامري فاروق وأصبح قلقا على منصبة في قائمة بيبو للانتخابات القادمة.

وشهد اليوم قبل الأخير أحداثا كثيرة، وكان أهمها ترشح محامي الإعلامي توفيق عكاشة، خالد سليمان أبو العلا، على منصب الرئيس خلال الفترة القادمة.