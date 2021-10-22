برعاية النائبة رشا إسحق..حماة الوطن بسوهاج يطلق مبادرة "الحفاظ علي مكتسبات حياة كريمة و بناء الانسان المصري"

/657410/برعاية-النائبة-رشا-إسحقحماة-الوطن-بسوهاج-يطلق-مبادرة-الحفاظ-علي-مكتسبات-حياة-كريمة-و-بناء-الانسان-المصري

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج مبادرة " الحفاظ علي مكتسبات حياة كريمة و بناء الانسان المصري " تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وبرعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، و اللواء طارق نصير الامين العام للحزب، و الدكتور احمد العطيفي امين التنظيم ، و الدكتور عمرو سليمان رئيس اللجان النوعية المتخصصة، و تماشيا مع جهود الدولة في ملف حياة كريمة.

وقام وفد من قيادات و أمناء حزب حماة الوطن بسوهاج تحت قيادة الدكتور احمد الديب امين المحافظة بزيارة قرية المحاسنة بمركز جرجا محافظة سوهاج، للقاء بعض أهالي القرية بحضور مسئول حياة كريمة بالقرية، و ذلك لرصد ماتم من مشروعات حياة كريمة داخل القرية ، و مناقشة الاهالي حول اهم مشاكل القرية ، و اهم متطلباتهم و امالهم و طموحهم لتحسين مستوي معيشتهم بما يتلائم بالحياة الكريمة التي يستحقونها .

هذا ويبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وذلك فى ثانى أسبوع للمجلس بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول.

تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تضمن أن القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.