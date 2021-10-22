سفير مصر فى بيلاروسيا يستعرض مع وزير خارجيتها تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير المصرى ما تم إنجازه بين الدولتين على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام الماضية. ومن جانبه، أعرب الوزير البيلاروسى عن تقديره لإسهامات السفير المصرى فى تطوير العلاقات بين البلديّن. كما التقى السفير إيهاب نصر بكل من وزراء التعليم، والثقافة، والزراعة بجمهورية بيلاروسيا فى إطار مقابلات التوديع التى قام بها، بالإضافة إلى كبار المسئولين بوزارة مكافحة الاحتكار والتجارة، ووزارة الصناعة، فضلاً عن لقاء مدير غرفة التجارة البيلاروسية، وذلك فى إطار متابعة تنمية العلاقات بين الجانبين المصرى والبيلاروسى.

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