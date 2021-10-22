معتدل نهارا لطيف ليلا .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهارا اليوم الجمعة معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء - حارعلى جنوب الصعيد، والطقس ليلا - لطيف على كل الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة "20% تقريبا".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

الإسكندرية 26 20

وادى النطرون 26 19

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 25 18

السلوم 25 16

سيوة 28 14

بورسعيد 27 21

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 26 13

نويبع 29 22

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 27 19

بنى سويف 27 19

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبوسمبل 34 20

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21

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