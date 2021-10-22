جدة - نرمين السيد - وتعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بقدس الأقداس فى مدينة أبوسمبل فى ظاهرة فلكية وهندسية نادرة تتكرر مرتين فى 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام. واستعدت ابوسمبل لاستقبال الظاهرة وتتضمن الاحتفالية تقديم عروض لفرق الفنون الشعبية تشارك فيها فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة كما تم الإنتهاء من تطوير وتشجير مدخل المعبدوالممرات والإضاءة وتشجير ورصف الطرق المؤدية إلى المعبدإستعدادا لاستقبال ضيوف المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة 20 دقيقة .. الشمس تتعامد على تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.