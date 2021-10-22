مشاركة مصر فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مؤتمر دعم ليبيا يطالب بإتمام المصالحة الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية.. مصر تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى".

طالبت الأطراف المشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا، أمس، بضرورة منع التدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى، والعمل على إجراء الانتخابات المقررة، وإتمام عملية المصالحة الوطنية.

وأكد سامح شكرى وزير الخارجية - خلال كلمته بالمؤتمر، فى طرابلس بمشاركة 30 دولة - ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التى أقرها الأشقاء الليبيون بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى اللقاءات التى تمت فى محافل دولية وإقليمية عديدة تم التعهد فيها بحماية سيادة ليبيا، واستقلالها والالتزام بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام، من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذى ينشده الشعب الليبى أجمع.

وثمن وزير الخارجية الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية فى الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبى وإصداره قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التى تبذل جهوداً كبيرة، حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابى فى موعده بعيدا عن أى تأثير خارجى.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش، وفى موعده بالشكل الذى يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبى الشقيق، لكى تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربى والإقليمى الفاعل.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر عملت، ولاتزال، على إيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأشقاء الليبيين بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة، تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التى تعانيها ليبيا منذ عام 2011.

وأكد شكرى أن مصر مستمرة فى جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى لضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبية لآمال شعبها.

وأكد البيان الختامى للمؤتمر أن المشاركين جددوا التزامهم الدائم والقوى بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية فى الشئون الليبية، وإدانتهم لمحاولات خرق حظر السلاح وإرسال المرتزقة إلى ليبيا.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تعزيز التعاون المصرى - الصينى فى نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات.. زايد: الرئيس السيسى يقدم جميع سبل الدعم لتوطين الصناعة بمصر".

وبحثت هالة زايد، وزيرة الصحة، وجـاو كـواينج، المدير العام لشركة «سينوفاك» الصينية، سبل تعزيز التعاون فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لمصر. جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لوفد الشركة، بحضور د. محمد حسانى، مساعد الـوزيـرة لشئون مبادرات الصحة العامة، ود. هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكـسـيـرا»، وعـدد من ممثلى شركة «سينوفاك».

ورحبت الوزيرة بوفد الشركة، خلال زيارته إلى مصر، للاطلاع عـلـى مـنـظـومـة تـصـنـيـع اللقاحات بمصانع شركة «فاكسيرا» بمنطقتى العجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، كـمـا نقـلـت الـوزيـرة رسـالـة شكر وتقدير من الحكومة المصرية إلى شركة «سينوفاك» لدعمها مصر فى التصدى لجائحة فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات، وإمدادها بالمواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» محليا.



وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا إلى مصانع شركة «فاكسيرا»، فضلا عن مناقشة وضع خطة لتوسيع آفاق التعاون المشترك بین شرکتی «سيـنـوفـاك» ومجمع مصانع «فاكسيرا» بـ 6 أكتوبر، من خــلال الـتـعـاون فى مجال تطوير اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات التى تنتجها الشركة بمختلف أنواعها.

وأكدت وزيرة الصحة لممثلى الشركة، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الكامل لتوطين صناعة اللقاحات بمصر، والتغلب على أى تحديات، فضلا عن تقديم الحكومة المصرية جميع سبل الدعم لشركة «فاكسيرا»، مشيرة إلى تطلع مصر لتوسيع التعاون مع شركة «سينوفاك» تمهيدا لأن تصبح المركز الرئيسى للشركة بقارة أفريقيا ، مما يسهم فى توفير اللقاحات للأشقاء بالدول الأفريقية، والتغلب على التحديات التى تواجه تلك الدول، خاصة من حيث محدودية الإنتاج العالمى، قائلة: «مصر من أوائل الدول فى العالم التى سعت لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات فيروس كورونا».

وناقش الاجتماع تدريب الفرق العاملة بشركة فاكسيرا، حيث تم الاتفاق على إرسال فريق للتدريب بمقر شركة «سينوفاك» بالصين، وكذلك اسـتـقـدام وفـد تـقـنـى من «سينوفاك» مماثل لتدريب العاملين داخل مصانع شركة «فاكسيرا» على تقنيات تكنولوجيا التصنيع للقاحات.

ومـن جـانبه، أكد جاو استعداد الشركة التام للتعاون مع مصر فى نقل تكنولوچيا تصنيع اللقاحات، وأشاد بالقدرات التى تمتلكها مصانع شركة «فـاكـسـيـرا»، مما يسهم فى التعاون المثمر بين الشركتين لتصبح مصر المركز الرئيسى للشركة فى القارة الإفريقية.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة".



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الكبير، الذى تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى المبادرات العديدة التى يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات فى هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات فى نمو الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز ما تضمنه "دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية"، والذى أعدته وزارة المالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل، والذى تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكترونى؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات فى فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التى تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار وزير المالية إلى أن هـذا الدليـل موجـه لأصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبيـن فـى زيـادة أربـاح مشـروعاتهم، مـن خـلال الفـوز بإحـدى الفـرص التعاقديـة لتلبيـة احتياجات الجهـات العامـة، والتى تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهـات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسـية للاشتراك فـى تلـك الفـرص التعاقدية، والتى يجـب على أصحاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبل اتخاذ قرار المشاركة.

وقال الوزير إن هـذا الدليل يوضح المزايا التى منحها قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشجيعهم على المشاركة والمنافسـة فى تلك العقـود"، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بعد توقيع عقد مع المفوضية الأوروبية شعراوی: مهتمون بسرعة تطهير مصرف كيتشنر".

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الحكومة مهتمة بسرعة الانتهاء من مشروع تطهير مصرف كيتشنر ولما له من أهمية كبرى فى تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة فى نطاقه وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة.

جاء ذلك خلال توقيع عقد الاستشارى الخاص بانشاء وتأهيل وبناء قدرات وحـدة لإدارة المـخـلـفـات الصلبة بمحافظة الدقهلية من خلال منحة مخصصة من جانب الاتحاد الأوروبى وذلك فى إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة حيث وقع على العقد من جانب الـوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وأنـدروا ويتمنت مدير المجموعة الاستشارية للموارد والمخلفات (RAW GROUP).

وأوضح اللواء شعراوى أن هذا العقد جزء من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى لدعم المشروع والتى تبلغ 8 ملايين يورو ، مشيدا بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبى.

وأكد استمرار الجهود لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية.

وأكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة التعاون الوثيق والبناء بين الوزارة والاتحاد الأوروبى لضمان التنفيذ الناجح والفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

بينما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "وزيرة التخطيط: ملتزمون بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح وشامل".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولى والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمى"، والمنعقده على هامش منتدى الاستثمار العالمى السابع والذى نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا فى الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجارى، تحت شعار "الاستثمار فى التنمية المستدامة".