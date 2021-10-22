أوقاف البحيرة: خطبة الجمعة عن النبي معلمًا ومربيًا

/657412/أوقاف-البحيرة-خطبة-الجمعة-عن-النبي-معلما-ومربيا

أكد الدكتور محمد ابو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، أن خطبة الجمعة اليوم عن “ النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا ” ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن استيعاب خطباء المساجد بالظروف التي تمر بها البلاد، وقدرتهم على توصيل المعنى والمفهوم للمصليين، محذرًا من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

أوقاف البحيرة: خطبه الجمعه عن النبي معلمًا ومربيًا

وأضاف وكيل الوزارة ان خطبة الجمعة اليوم “ “ النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا ” وتدور احدث الخطبة حول ثلاث عناصر، العنصر الاول : النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا - العنصر الثاني : النبيُّ (صلي الله عليه وسلم) معلمًا - العنصر الثالث : نماذجٌ من تعليم النبيِّ (صلي الله عليه وسلم) لأصحابهِ وأمتهِ

وأشار وكيل وزارة الأوقاف انه وفقاً لتعليمات الوزارة سيتم فتح دورات المياة قبل صلاه الجمعه بنصف ساعة ، والالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام، مع الالتزام ببقية الإجراءات والضوابط الاحترازية لفتح دورات المياه والصلاة في المساجد.