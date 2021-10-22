عرض مسلسل «أنا وهي» لهنا الزاهد وأحمد حاتم في هذا الموعد

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بدأ كلا من الفنان أحمد حاتم بالتعاون مع الفنانة المتألقة هنا الزاهد في تصوير مشاهد مسلسلهم الجديد «أنا وهي» لطالما تألق سويا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية استطعا من خلالها إبراز انسجامهم الفني معا بناءا على ما صرح به الجمهور في أعمالهم.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل أنا وهي

وينتمي مسلسل «أنا وهي» لنوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكتورنية في موسم الشتاء الجاري، وصرحت هنا الزاهد في إحدى اللقائات التليفزيونية عن إمكانية إناج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

الجدير بالذكر أن هذا العمل يشارك به أيضا الفنان أشرف عبد الباقي، بشخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين، ومن المقرر أن يبدأ الفنان تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.

أحمد حاتم يعاني من إضطراب نفسي بمسلسل «أنا وهي»

في حبن أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» منذ فترة ليست بالطويلة، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.

أعمال أحمد حاتم مع هنا الزاهد

ويعد مسلسل «أنا وهي» هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

أخر أعمال هنا الزاهد

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وشاركها في البطولة كلًا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان ونجوم آخرين.

هذا وقد شاركت هنا في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «النمر»، بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.