تزامنا مع انطلاقه اليوم..تعرف على مواعيد عرض برنامج «هنيدي شو»

/657414/تزامنا-مع-انطلاقه-اليومتعرف-على-مواعيد-عرض-برنامج-هنيدي-شو

يستعد الفنان الكوميدي محمد هنيدي للظهور بشكل مختلف وخوض تجربة فنية جديدة من خلال تقديم برنامج جديد بعنوان «هنيدي شو» ومن المقرر عرضه على قناة المحور بداية من اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج هنيدي شو لمحمد هنيدي

وتنطلق اليوم أولى حلقات برنامج «هنيدي شو» لمحمد هنيدي في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر فضائية المحور، لتأتي مواعيد فيما بعد على النحو الأتي: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع الساعة 10 مساءا بتوقيت مصر.

ومن المقرر يستضيف محمد هنيدي خلال حلقات البرنامج نخبة من نجوم الفن وفقا لما أظهره البرومو الدعائي للعمل منهم أحمد السقا، مصطفى قمر، شريف منير، مدحت صالح، شيرين عادل، لبلبة، محمد محمود، باسم سمرة، سميحة أيوب وغيرهم.

برنامج محمد هنيدي على قناة المحور

يروي محمد هنيدي في كل حلقة من حلقات برنامجه عن كواليس فيلم من أفلامه، ويستضيف أبطالها ليستعيدوا معا ذكريات خاصة، ومن المقرر أن يستضيف هنيدي عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي على رأسهم ، أحمد السقا وداود حسين وغيرهم من النجوم ومخرجين ومؤلفيم أفلامه.

برنامج هنيدي شو

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

هنيدي يكشف عن أعماله المقبلة

كشف الفنان الكوميدياني محمد هنيدي عن أعماله القادمة، وأوضح انه يحب عمل الدوبلاج أكثر من الأعمال التصويرية والفنية.

وصرح خلال حواه مع منى الشاذلي قائلاً: “فيلم عقلة الاصبع المؤلف عمر طاهر والمخرج إسلام خيري وهو فيلم حلو اوي وهبدأ تصويره بعد انتهائي من فيلم الجواهرجي”. وتابع قائلاً: “هشتغل قريب على مشروع فوازير وفكرتها جاهزة وهتبقى كوميدية بحتة، و في الفترة القادمة هناك اعمال هشارك فيها في الدوبلاج وانا بحب شغل الدوبلاج جدا لانك بتقدر تنقل بصوتك بس احساس الشخصية وبيكون اختبار حلو انك توصل لقلب الطفل”.

محمد هنيدي يحضر لمسرحية جديدة

الجدير بالذر أن محمد هنيدى يحضر لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، حيث بدأ فى تحضيراتها حالياً، استعداداً للعرض بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانضم للعمل الفنان محمد ثروت ليشارك فى العرض المسرحى بدورمهم، حيث يتكتم صناع العمل عن تفاصيله ومقررالاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.