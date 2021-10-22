وزير الرى يشارك فى اختيار الفائزين بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار المزارعين الفائزين فى المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه "حافظ عليها تلاقيها" والتى تُقام للعام الرابع على التوالى ضمن فعاليات إسبوع القاهرة للمياه، حيث سيتم تقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وتقديم أنظمة رى ذكية للمراكز الأولى.





وأجرى الدكتور عبد العاطى، حواراً مع المزارعين الذين أعربوا عن سعادتهم باستخدام أنظمة الرى الحديث فى أراضيهم لما لها من مميزات عديدة، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، ورفع جودة المحاصيل المنتجة، وترشيد استخدام المياه، وتقليل كميات الأسمدة والعمالة والطاقة المستخدمة فى الزراعة. واستعرض أحد المزارعين تجربته التى نفذها مع المزارعين المحيطين به من خلال تنفيذ شبكة رى حديث، وتأهيل مساقى وبوابات الأفمام بطول 4 كم لزمام 250 فدانا، وقد أدى ذلك لارتفاع إنتاجية القمح من 13 أردبا إلى 25 أردبا للفدان. فى حين أشار مزارع آخر والذى يقوم بزراعة البصل وبنجر السكر، إلى أن استخدام نظم الرى الحديث أدى لحدوث توفير بنسبة 60% فى العمالة والأسمدة والتقاوى والسولار وتحسن جودة الثمار، وتسهيل عملية مقاومة الآفات، وسهولة وصول المياه لمحصول البنجر، وانخفاض كمية الأسمدة المستخدمة فى زراعة البنجر من 28 شيكارة إلى شيكارة واحدة للفدان.

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