وزير التنمية: بدء مرحلة الإنشاءات لـ301 مجمعات خدمات ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التى تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز.

وأضاف وزير التنمية، أنه من المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه فى وقت سابق بحصر المبانى الحكومية فى قرى "حياة كريمة" وتجميعها فى مكان واحد ومن ثم إعادة الاستفادة من عدد كبير من المبانى غير المستغلة أو التى سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أن المجمعات الحكومية التى يجرى إنشاؤها فى إطار مبادرة "حياة كريمة" تعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى تتشكل منذ عام 2014 بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية والحكومة.

وأوضح "شعراوى" إلى أنه وجه تكليفاته لفريق البرنامج والمحافظات بالمتابعة اليومية والدقيقة لسير العمل فى مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل فى مرحلة الإنشاءات لـ301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة، حيث تشهد معظمها معدلات تنفيذ مرتفعة سابقة للجداول الزمنية الموضوعة.

ولفت اللواء محمود شعراوى، النظر إلى أن عدد كبير من هذه المجمعات انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجار الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضى المطلوبة لهذه المجمعات.

وكشف "شعراوى" عن أن كل مجمع خدمات يحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى وسجل مدنى ومكتب شهر عقارى ومكتب تموين ومركز تكنولوجى مصغر.

وأكد الوزير على أن معظم هذه الخدمات لم تكن متوفرة بقرى الريف المصرى سابقا وكان الحصول عليها يتطلب الانتقال للمدينة عاصمة المركز أو عاصمة المحافظة، وهو ما كان يلقى بتكاليف كبيرة على عاتق المواطنين ويشكل ضغطاً على المرافق والخدمات بالمدن.

وقال اللواء محمود شعراوى، أنه من المتوقع أن تنهى هذه المجمعات معاناة أهالينا فى الريف فى الحصول على الخدمات وتفتح الباب للحصول عليها بسهولة ويسر، فضلا عن الدور الذى ستلعبه هذه المجمعات فى ميكنة الخدمات ورقمنتها والاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمى التى تنفذها الحكومة المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فقد تم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعى والاتصالات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تقوم هذه اللجنة بدور محورى فى التحضير لهيكلة وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية.

وكشف شعراوى، عن أن هذه اللجنة قاربت من نهو أعمالها حيث تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة من وحدات المجمع بالإضافة إلى تحديد حزمة الخدمات التى ستقدم على مستوى القرية، ووضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة وتيسير تعامل طالبى الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الإلكترونى مع المكاتب الخلفية.

وفيما يتعلق بالقيمة التى ستضيفها مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية للريف المصرى، كشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بإجراء حصر للمبانى القائمة للجهات التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، وظهر أنه سيتم توفير آلاف المبانى التى تقترب مساحتها الإجمالية من 8 مليون متر مربع، ليعاد استخدامها فى توفير خدمات أخرى يحتاجها مواطنى الريف المصرى وتنفيذ رؤية الدولة والقيادة السياسية فى إنشاء مشروعات سكنية تساعد الدولة فى وقف استنزاف الأراضى الزراعية والتعدى عليها.