ديسمبر المقبل..انطلاق تصوير مسلسل «لام شمسية» لمنى زكي في رمضان 2022

/657416/ديسمبر-المقبلانطلاق-تصوير-مسلسل-لام-شمسية-لمنى-زكي-في-رمضان-2022

تستعد الفنانة المتألقة منى زكي للبدء في تصوير مسلسلها الرمضاني للعام المقبل الذي يحمل اسم «لام شمسية» في بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من كافة التحضيرات اللازمة للعمل.

دوت الخليج يرصد تفصيل مسلسل «لام شمسية» لمنى زكي

ويشهد الموسم الرمضان العام المقبل تعاون كلا من منى زكي وإياد نصار في “لام شمسية”، الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع نجاحه من قبل معرفة قصة العمل فالثنائي كفيل لنجاح أي عمل دون النظر لقصته، وتعيد به منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن».

انتهت مريم نعوم مؤلفة العمل من كتابة الـ 5 حلقات الأولى، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعاقد المخرج حتى الأن بشكل رسمي مع كلا من إياد نصار، منى زكي، أحمد رزق.

منى زكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

الجدير بالذكر أنه، تشهد منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.

إياد نصار يبدأ تصوير فيلم الباب الأخضر

في حين بدأ إياد نصار تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجسد خلال أحداثه دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويشارك أيضًا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.