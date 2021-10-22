الحكومة تنفى تحصيل غرامات من الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الإجراءات التى ستتبعها الجامعات حال عدم تلقى الطالب لقاح فيروس كورونا، لن تتضمن تحصيل أى غرامات مالية من الطلاب، وإنما سوف تتمثل فى عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعى، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل "PCR" يقدمه أسبوعياً، مع التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُناشدةً الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أى من نقاط تلقى اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح. وفى سياق متصل، تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة بالجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 16 أكتوبر 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذا العاملين والطلاب، وذلك من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها فى 60 جامعة، فى حين أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى تقدم الخدمة فى الوقت الحالى، يبلغ 26 مستشفى تابعة لـ 18 جامعة، مزودة بنحو 1637 سريراً، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعى، إلى جانب 36 مستشفى أخرى جاهزة لدخول الخدمة فى أى وقت، وهى تابعة لـ 19 جامعة، ومزودة بنحو 6397 سريراً، و712 غرفة رعاية مركزة، و902 جهاز تنفس صناعى.

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