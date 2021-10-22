القوى العاملة: تعيين 811 شابا منهم 15 من ذوى الهمم والعزيمة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 811 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 3051 شابا، فضلا عن إصدار 1086 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضى، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع مبلغ 78 ألفا و870 جنيها، لـ 48 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 95 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

واستلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل "اثنين منها تم تسويتها وديا، و11 تم إحالتهم للمحكمة العمالية".

كما فتشت المديرية على 183 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1441 منشأة، وأسفر عن تحرير 145 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.