القوى العاملة: توفير 10 فرص عمل لراغبى نقل الكفالة بجدة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة فى السعودية، يفيد بتوفير 10 فرص عمل برواتب تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال سعودى، ومزايا أخرى.





وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وقال المتحدث الرسمى إن التقرير الذى تلقاه الوزير يشير إلى أن الملحق العمالى عبد الحليم محمود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض مع شركات وفنادق مجموعة الأزهار الطبية بمدينة القنفذة على 10 فرص عمل، متوفرة بالشركة على مهن محاسبين براتب شهرى يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال، فضلا عن توفير سكن واستقرار وظيفى، وأجازة أسبوعية و8 ساعات عمل.

وأوضح الملحق العمالى أنه من يرغب فى فرص العمل المعروضة عليه التواصل وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل أو الجوال التالى: 00966569966643 - [email protected] عنوان الشركة: القنفذة - الخالدية - شارع الملك فهد بن عبد العزيز.