صور.. وزير النقل يتابع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

جدة - نرمين السيد - وتابع الوزير خلال جولته أعمال إنشاء 10 كبارى علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى وهى كبارى الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا والذى تم الانتهاء من تنفيذهم وتشغيلهم تجريبيا، وعرب الرمل،، والروضة، وجنبواى (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوى)، وكوبرى دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وحيث ستساهم هذه الكبارى فى إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكبارى.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ كوبرى "عرب الرمل العلوى – اجهور الرمل" إذ يتم تنفيذ كوبرى علوى بطول 1500م بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاة بإجمالى 24 مترا.

وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكبارى وفقا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، كما شدد الوزير على الاهتمام باعمال النيوجرسى والقيام باعمال النظافة وإزالة المخلفات على مدار الساعة.



كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا ووصلة دفرة/ كفر الزيات بطول 28 كم، حيث يتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت.FDR باتجاه القاهرة فى تطوير هذه الوصلة.



كما تابع وزير النقل أعمال إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 120 كم والذى يشمل على 15 عملا صناعيا (15 كوبرى) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا هى (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) إذ يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهى مدن بنها والمنصورة ودمياط، إذ تم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم بواقع حارتين ليصبح الطريق فى هذه المسافة حارتين لكل اتجاه وذلك للمساهمة فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



كما تابع الوزير موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وكذلك أعمال إنشاء عدد من الكبارى العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتى تبلغ 7 كبارى علوية هى (كوبرى قنطرة بحر مويس والذى بلغت نسبة تنفيذه (56%) وكوبرى جمجرة والذى بلغت نسبة تنفيذه (96%) وكوبرى أسنيت والذى بلغت نسبة تنفيذه (98.6%) وكوبرى كفرشكر والذى بلغت نسبة تنفيذه (84.3 %) وكوبرى المنشأة الكبرى. والذى بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبرى صهرجت وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد) وكذلك أعمال إنشاء 8 كبارى سطحية وعمل صناعى على الرياح.



وتابع الوزير أعمال إنشاء عدد من الكبارى مثل كوبرى جمجرة بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 3.6متر لكل حارة بتكلفة إجمالية قدرها 192 مليون جنيه كما تفقد أيضا أعمال إنشاء كوبرى أسنيت إذ يتم إنشاء الكوبرى (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر + أرصفة + حارة مرورية أسفل الكوبرى بعرض 5م (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه وكذلك تم متابعة أعمال إنشاء كوبرى كفرشكر بطول 600 متر بعرض إجمالى 12.80 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليون جنيه، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ إنشاء كوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد بطول 1300 متر بواقع 4 حارات.

وتابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية فى تنفيذ كل الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة.



كما شدد كامل الوزير استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقى بالتنسيق مع وزاره الرى ممثلة فى مديريتى الرى بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائى الآمن الذى يحافظ على كمية الماء المطلوبه للزمامات الزراعيه التى يخدمها الرياح التوفيقى، وتقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الرى فى اطار المحافظه على القطاع المائى بإنشاء مسطاح للمجرى المائى للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار إذ أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائى على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالى فإن الأعمال التى تتم فهى لحمايه المجرى المائى والحفاظ على القطاع المائى وكميات المياه الآمنة المطلوبه لرى الأراضى الزراعية التى يخدمها الرياح التوفيقى.



بعدها توجه وزير النقل، لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة من كوبرى سندوب حتى كوبرى المنصورة بطول 4.5 كم ليصبح 3 حارات بكل اتجاه وبعرض 14 متر بكل اتجاه وكذا متابعة انشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل.



ووجه الوزير بمراعاة قياسات الجودة العالية فى كل أعمال التنفيذ والعمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروع.