موسيمانى يدفع بالسولية وديانج فى تشكيل الأهلى أمام بطل النيجر وحمدى فتحى بديلا

استقر المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، على الدفع بالثنائى عمرو السولية واليو ديانج فى تشكيل المارد الأحمر فى مواجهة الحرس الوطنى بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على استاد الأهلى والسلام، على أن يتواجد حمدى فتحى لاعب خط الوسط على مقاعد البدلاء وذلك للابتعاد عن الكثافة الدفاعية التى ظهر بها الأهلى بتواجد الثلاثى فى مباراة الذهاب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، حيث ينوى موسيمانى زيادة الكثافة الهجومية للمارد الأحمر لتسجيل فوز كبير يضمن حسم الصعود لدور المجموعات.

ويختتم فريق الكرة بالندي الأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.

ويتطلع موسيمانى للتسلح بخطة مواجهة الأهلى لسونيديب بطل النيجر في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها برباعية دون رد في القاهرة بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد لتكرارها أمام الحرس الوطنى لضمان خطف تأشيرة التواجد في دور المجموعات الأفريقى.