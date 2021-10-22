/657419/مجلس-الخطيب-يخطف-الأضواء-داخل-مقر-الأهلي-بالجزيرة-قبل-غلق-باب-الترشح-للانتخابات-ومصير-الثلاثي-الغامض

قبل غلق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، يتوالى أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل التقدم بأوراق الترشح للانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن محمود الخطيب منذ قليل بشكل رسمي، الاعلان عن ترشحه للانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، ويتنافس معه المحامي خالد سليمان أبو العلا.

فيما تقدم على منصب النائب بشكل رسمي، العامري فاروق، نائب المجلس الحالي، ومن المتوقع أن يكون بقائمة محمود الخطيب، ولكنه تقدم بأوراق ترشحه بالأمس.

وبخصوص منصب أمين الصندوق، والذي كان عليه أقاويل كثيرة، خاصة بين الخالدين "مرتجي والدرندلي" أعلن خالد مرتجي بشكل رسمي الترشح للانتخابات المقبلة على منصب أمين الصندوق، ولم يترشح الدرندلي حتى الآن للانتخابات.

أما قائمة الأعضاء، فقد تقدم محمد الدماطي صباح اليوم بأوراق ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، بجانب الدكتور مهند مجدي والذي ترشح أيضا اليوم ضمن قائمة الخطيب.

واستكمالا لقائمة الترشيحات، فقد تقدم الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، بأوراق ترشحه للانتخابات وسيتواجد بقائمة محمود الخطيب المقبلة.

وتقدم أيضا طارق قنديل عضو مجلس الإدارة الحالي صباح اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة ضمن قائمة محمود الخطيب.

وحتى الآن يتقى 5 أعضاء من قائمة محمود الخطيب الحالية لم يتقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات وهم "خالد الدرندلي، رانيا علواني، جوهر نبيل، محمد جمال الجارحي، ومحمد سراج الدين".