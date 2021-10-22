رسمياً.. تعرف على قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

/657421/رسميا-تعرف-على-قائمة-محمود-الخطيب-في-انتخابات-النادي-الأهلي

تقدم بشكل رسمي صباح اليوم الجمعة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة، وذلك على منصب الرئيس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الأهلي داخل مقر النادي بالجزيرة، وذلك من أجل الترشح للانتخابات المقبلة، قبل غلق باب الترشيح مشاء اليوم الجمعة.

وعاد محمد سراج الدين للصورة من جديد، وتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي، وجاء ضمن قائمة محمود الخطيب الرسمية.

وتواجد مجلس إدارة الأهلي السابق في الانتخابات المقبلة، باستثناء الثلاثي، "خالد الدرندلي، رانيا علواني، جوهر نبيل".

وفيما يلي قائمة الخطيب الرسمية لانتخابات النادي الأهلي:

محمود الخطيب "الرئيس"

العامري فاروق "نائب الرئيس"

خالد مرتجي "أمين صندوق"

الأعضاء:

طارق قنديل

محمد شوقي

محمد الدماطي

مهند مجدي

محمد الغزاوي

خالد عبد القادر

محمد سراج الدين

محمد جمال الجارحي

مي عاطف

وتقام انتخابات النادي الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، ويغلق بابا لترشح للانتخابات مساء اليوم الجمعة، في تمام السابعة.

خاص.. محمود الخطيب أبلغ العامري فاروق بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح اليوم، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

انتخابات الأهلي

ومن المفترض أن تقدم القائمة الخاصة بمحمود الخطيب الترشح بالكامل، ولكن ما حدث اليوم، فاجئ العامري فاروق وأصبح قلقا على منصبة في قائمة بيبو للانتخابات القادمة.

وشهد اليوم قبل الأخير أحداثا كثيرة، وكان أهمها ترشح محامي الإعلامي توفيق عكاشة، خالد سليمان أبو العلا، على منصب الرئيس خلال الفترة القادمة.

محمود الخطيب: حسن حمدي علمني حب الأهلي.. والتعامل مع الإنتصارات

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.