/657420/النواب-يوافق-على-مد-المدة-المقررة-لتوجيه-الدعوة-لانعقاد-الجمعيات-العمومية-حصاد

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة يوم الاثنين، على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.

دوت الخليج

النواب: القطاع الخاص يؤدى دورًا هامًا فى التنمية

وخلال المناقشات أكد النواب أن القطاع الخاص أدى دوراً هاماً فى التنمية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مطالبين بأهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، وتعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، ووضع خريطة استثمارية لكافة المشروعات القومية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار، وتسوية المنازعات القضائية كافة مع المستثمرين.

وفى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحاً أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقاً للقانون.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها وذلك نظراً لحالة الجدل التى شهدتها مناقشة هذه المادة، وطالب رئيس المجلس الحكومة بإعداد صياغة متكاملة لنص المادة.

جلسة الإثنين 18/10/2021

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة الشعب المصرى والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً نحن أحوج ما نكون اليوم إلى العمل من أجل النهوض بوطننا الغالى، وأن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، داعياً المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

النواب يحيل مشروعا قانون للنائب أيمن محسب بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن محسب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية دعم ومساندة شركة مصر للطيران وتعزيزها كونها الشركة الوطنية التى ترفع اسم مصر فى مختلف دول العالم، والوقوف بجانبها فى مواجهة تأثر التجارة العالمية بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا مما أثر على مجال النقل الجوي، وما ترتب عليها من الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية، مطالبين بتوضيح أوجه صرف القرض وتشديد الرقابة عليها، وتطوير إدارة أسطول الشركة القابضة لمصر للطيران، ورفع كفاءة العاملين من خلال استثمار القرض. وفي رده على تساؤلات وتحفظات عدد من النواب.

هذا وأكد مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية أن القرض سيساعد الشركة فى الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً قدرة الشركة على سداد قيمة القرض، مشيراً إلى أنه تم تطوير العديد من المطارات ومنظومة العمل لخدمة القطاع السياحى.

النواب يوافق على 5 قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية

وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.

توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للسيد النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الأفريقية، والسيدة النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الأفريقية، متمنياً لهما التوفيق والسداد وأن يكونا خير سفراء لمجلس النواب المصرى والدولة المصرية.

ومن جانبه أكد النائب شريف الجبلى، أن هذا الإنجاز بفضل السياسة الرشيدة التى يتبعها الرئيس السيسى تجاه دول القارة الأفريقية، كما توجهت النائبة رشا أبو شقرة، بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، وتوجهت بالشكر أيضاً لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة: "هذا الفوز مستحق، وما هو إلا حصاد لمجهودات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الأخيرة فى القارة الأفريقية"، مؤكدةً منصبي الجديد بالبرلمان الإفريقي تتويج لجهود التقارب المصري مع القارة السمراء.

جلسة الثلاثاء 19/10/2021

استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.