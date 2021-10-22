قبل انطلاق حفل الختام..أزمات ضربت الدورة 5 لمهرجان الجونة..بدأت بإندلاع حريق واختتمتها عنصرية بوسي شلبي

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تستعد إدارة مهرجان الجونة السينمائي بقيادة انتشال التميمي، لإقامة حفل ختام ضخم للدورة الخامسة من المهرجان تحت إشراف أسرة ساويرس، وذلك في مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.

دوت الخليج يرصد موعد حفل ختام مهرجان الجونة

وشهدت فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة الذي انطلقت يوم 14 من شهر أكتوبر، حضور نخبة من الفن على رأسهم الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

أزمات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

بدأت أزمات مهرجان الجونة بانسحاب عدد من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة من دورهم الرئيسي مثل عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.

وبعدها اتت مشكلة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي مع الفنانة يسرا التي هاجمته بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على هذا الخطأ.

اندلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي

وقبل انطلاق حف الإفتتاح بساعات إندلع حريق هائل بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، وترجع تفاصيل الحريق بعد أن تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي والسبب كان حدوث ماس كهربي بالقرب من مكان المهرجان.

تجاهل ريدوان ومحمد رمضان بحفل افتتاح مهرجان الجونة

وأثارت واقعة تجاهل مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة، الإعلامية ناردين فرج للفنان المغربي ريدوان غضب جمهور الفنان بالمغرب، اذ قامت ناردين بتجاهل تقديم فقرته مع الفنان المصري محمد رمضان، الذي تم تجاهلة هو الأخر من الفنانة يسرا نتيجة لعدم التحضير الجيد للمهرجان، وقدم عدد كبير من نجوم الفن الإعتذار لريدوان وبلعياشي، أتى على رأسهم بيان خاص من إدارة مهرجان الجونة.

هذا وتلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

لكن كشف سميح سويرس أن ما حدث غير حقيقي فالقناة المذيعة للحدث ألغت البث بسبب ارتباطها بحملات إعلانية أخرى كانت يجب ألا تتراجع بها، ومن جانبه اعتذر نجيب ساويرس لمحمد رمضان.

هجوم على فيلم ريش أحد أفلام مهرجان الجونة

وانسحب عدد كبير من نجوم الوسط الفني من العرض الخاص لفيلم «ريش» والذي انطلق عرضه يوم الأحد أي ثالث أيام المهرجان ضمن دورته الخامسة، وبمجرد أن بدأ الفيلم بحوالي ساعة وحالة من الغضب سيطرت على الفنانين، وجاءت تعليق النجوم المنسحبين من عرض الفيلم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”، ولم يقتصر الأمر على النجوم فقط بل سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعى بين الجمهور بسبب الصور المنتشرة من عرض فيلم "ريش" فى مهرجان الجونة

واتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

بشرى تتعرض لحادث بالجونة..أدى إلى كسور وشروخ في جسدها

وتعرضت الفنانة بشرى قبل حفل الختام بيومين، لحادث سير وانقلاب سيارته كشف عنه الناقد الفني عبد الله غلوش، وظهرت بشرى خلال إحدى ندوات مهجان الجونة، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

أزمة بوسي شلبي مع أبطال فيلم «ريش»

واختتم أزمات مهرجان الجونة عندما أثارت الإعلامية بوسي شلبي غضب واستفزاز الجمهور بسب تعليقها على أبطال فيلم «ريش»، الذين ينتمون إلى أسرة بسيطة من محافظة المنيا، حيث وجهت بوسي أثناء حديثها رسالة لمخرج الفيلم عمر الزهيري، قالت خلالها أنه غير مصيرهم، في إشارة منها إلى أنهم دون مشاركتهم بذلك الفيلم لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى مكان مثل مهرجان الجونة السينمائي.

هو الأمر الذي تلقاه الجمهور بالغضب، فاعتبروا كلماتها إهانة لهم وتقليلًا منهم «عنصرية»، وما كان على الفنان الشاب حسني شتا، إلا أنه اتهمها بإنعدام إنسانيتها، كما أشار إلى أنها لا تستحق أن تكون مذيع، ولم يتوقف الهجوم عن حد الفنانين، بل تطرق إلى زملائها من نفس المجال، فاتهمتها المذيعة سارة نخلة بالتنمر.