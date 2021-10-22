657423

/657423/انطلاق-البرنامج-التدريبي-الأول-بالدول-الأفريقية-والعربية-لتأهيل-سفراء-المناخ

11:20 ص - الجمعة 22 أكتوبر 2021

انطلق البرنامج التدريبي الأول بالدول الأفريقية والعربية لتأهيل سفراء المناخ، وذلك بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، يأتي ذلك فظل توجهات رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمود المتيني بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية حيث انها أصبحت قضية وجودية وخطر يواجه العالم وان جامعة عين شمس لها الريادة كجهة علمية واكاديمية لنشر التعلم ومحو الامية الكربونية.

دوت الخليج

إنطلاق البرنامج التدريبي الأول بالدول الأفريقية والعربية لتأهيل سفراء المناخ

يأتي هذا فى إطار ما أعلنت عنه الجامعة يوم الخميس الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢١.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يتم تنفيذه من خلال التعاون بين كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس وهي اعرق كلية للدراسات والبحوث ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني، وقد تم الإعلان عن بدء انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالدورة الأولي ” التمهيدية ”، فبعد انتهاء هذه الدورة سيتم استكمال البرنامج عمليا من خلال قيام هؤلاء المتدربين بالتطوع بتدريب مجموعات مجانا من شباب الجامعات وسوف يلتزم كل متدرب بتدريب مجموعة لا تقل عن ٢٥٠ شاب من الطلاب الجامعيين المسجلين عضوياتهم في مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي.

ويمكن أن يتم اعتماد المدربين الذين أكملوا تدريب مجموعة كبيرة واكملو اسبوع من التعلم والتدريب المتعلق بمحو الأمية الكربونية كـ " سفير للمناخ".

نهى سمير: للكلية الريادة والسبق فى المنطقة العربية

وتقول الدكتورة نهي سمير، عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن للكلية دائما الريادة والسبق في المنطقة العربية والافريقية انطلاقا من دور مصر الرائد في القضايا البيئة والمناخ إننا بهذا العمل نتحمل مسؤولية مباشرة للغاية عن اقتصادنا وكوكبنا وطريقة حياتنا، والبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ يستهدف محو الأمية الكربونية لثلاثة فئات من الجماهير - تلك التي تعيش، وتلك التي تعمل، وتلك التي تدرس، وهذا البرنامج يتيح لنا ذلك جذب جميع الجماهير في هدفنا المتمثل في تقديم تعلم محو الأمية للكربون لكل مواطن.

وأضافة الدكتورة نهي سمير، انه قد تم تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيه وهو مبلغ مخفض لهذه الدورة بمقدار يقارب النصف، تسدد في بنك الكلية، حيث أن تكلفة هذه الدورة أضعاف هذا المبلغ ويتحمل فريق العمل بالكلية والمبادرة هذا العبء لكي لا تتحمل الدولة أي أعباء أضافية ويستفيد بها أكبر عدد ممكن من قيادات الشباب المؤسسين للمبادرة ومن الخبراء أيضا، وذلك انطلاقا وجود قوة بشرية بالكلية يشعرون بمسؤوليتهم المجتمعية ودعمهم للجهود المضنية للتكيف المناخي والتعجيل بتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ولا يتقضون الا القليل من اتعابهم لكي تغطي الدورة مصاريفها.

ويقول دكتور مصطفي الشربيني ان الغرص العام للمبادرة هو تجميع مليون شاب من الملهمين يمكن أن يحدثوا تغيير في المجتمع عن طريق محو الأمية الكربونية هو مصطلح يستخدم لوصف الوعي بتغير المناخ ، وتأثيرات المناخ على الأعمال اليومية للبشرية، تم استخدام هذا المصطلح مرتبط بشكل حصري تقريبًا بمشروع محو الأمية للكربون.