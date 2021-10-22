محافظ الغربية: إزالة 46 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، تتم فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
وقال المحافظ، إن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة.
وأضاف الدكتور طارق رحمى، أنه تم غلق وتشميع 27 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مطالبا أصحاب المحلات والمقاهى والورش إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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