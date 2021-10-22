صور.. الجيزة: تشغيل كوبرى المشاة الجديد بشارع المطار

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد محافظ الجيزة، على معاينة كوبرى المشاة الجديد بشارع المطار بحى شمال الجيزة بعد تشغيله، للتسهيل على المواطنين والطلاب فى عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أى معوقات.





ووجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بضرورة مراعاة تغطية الأسوار وتركيب لافتات حضارية على أسوار الكوبرى استجابة لمطالب المواطنين المقيمين بالعقارات المطلة على كوبرى المشاة إلى جانب تطوير مداخل الكوبرى بالشكل الأمثل. وتفقد المحافظ، حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الوقوف على أعمال الرصف الجارية بعدد من الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف للعام المالى الجارى. ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى شمال بضرورة توحيد خطوط التنظيم بشارعى الأقصر وبشتيل وهى شوارع تشهد أعمال تطوير، مؤكدا على توقيع غرامات مشددة على شركة النظافة المسؤولة عن القطاع لعدم قيامها بأداء المهام المكلفة بها على أكمل وجه. كما كلف المحافظ بسحب تراخيص عددا من سيارات النقل الجماعى والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة فى تقاطعه مع ترعة السواحل، مشددا على حى شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل على المواطنين.

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