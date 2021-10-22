«ربنا يغفرلك»..الفنان عصام السقا يعلن وفاة عمه

/657426/ربنا-يغفرلكالفنان-عصام-السقا-يعلن-وفاة-عمه

أعلن الفنان الشاب عصام السقا وفاة عمه حافظ رزق عمر، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد العزاء والجنازة، مطالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرلة.

دوت الخليج يرصد وفاة عم عصام السقا

كتب عصام السقا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، معلنا عن وفاة عمه: “البقاء لله، عمي الحاج حافظ رزق عمر، توفي إلى رحمة الله تعالى، ربنا يرحمك ويغفرلك”.

عصام السقا يتألق بحكاية بيت العز

من ناحية أخر، شارك الفنان عصام السقا في مسلسل إلا أنا من خلال حكاية “بيت عز”، الذي لاقى تفاعلا جماهيريا كبيرا بعد عرض أولى حلقاته وأشاد عدد كبير من الجمهور والمتابعين بأداء سهر الصايغ لطالما أبهرتنا به دائما في جميع أعمالها، واستطاعت ان تؤثر في قلوب الجمهور من خلال أحداث الحكاية.

وتجسد سهر الصايغ خلال حكاية «بيت عز» شخصية عاليا ابنة رشدى الشامي وصفاء الطوخي، والتي تعمل مهندسة معمارية وتتعرض خلال أحداث العمل للتحرش من مديرها، ويقف زملائها ضدها بعد واقعة التحرش ويدعمون المدير فى مواجهتها، ويشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

مسلسل إلا أنا 2

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.