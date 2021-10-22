وزير الإنتاج الحربى يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - عاد اليوم إلى أرض الوطن، المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بعد انتهاء زيارته لمعرض سيول الدولى للفضاء والدفاع "ADEX 2021" والمقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجارى.





وكان وزير الدولة للإنتاج الحربى قد قام خلال مشاركته فى فعاليات "ADEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر فى الفترة من 29/11 حتى 2/12/2021. وأشاد الوزير "مرسى" بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معربا عن حرص وزارة الإنتاج الحربى على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات العسكرية إلى الشركات التابعة.

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