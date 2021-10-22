الأحد.. الشيوخ يستأنف جلساته على مدار يومين

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسته يوم الأحد، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويوم الاثنين المقبل، يستكمل المجلس خلال جلسته العامة، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة ما يستجد من موضوعات على جدول أعمال المجلس.

وكان دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ انطلق يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجارى، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.