جدة - نرمين السيد - شهدت وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة من 16 حتى 21 أكتوبر عددًا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" من خلال مقطع مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة.





وخلال الفترة الماضية استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود الوزارة بشأن "الاستثمار فى سكان المناطق المُطوَّرة" فى كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتطوير وحدة مرقمنة لتجميع ورصد كل الشكاوى الواردة للوزارة وبصفة خاصة شكاوى وتظلمات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وبرنامج الخدمات المتكاملة لذوى الهمم. كما عقدت الوزارة مؤتمر" تكافؤ الفرص التعليمية " بمشاركة وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم وممثلى المجتمع المدنى القطاع الخاص والهيئات الدولية. وأكدت دعمها لمصروفات طلاب الدمج غير القادرين، حيث بدأت بتوزيع 2000 لاب توب مجهز لذوى الإعاقات البصرية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن فى أسبوع.. أنشطة لا تتوقف لحماية الطلاب وتمكين المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.