شباب سفينة النيل يتعرفون على الجمهورية الجديدة فى مصر

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم الوطنى لمصر ضمن فاعليات "سفينة النيل" الثقافية والتى نظمها وفد شباب مصر المشارك بالسفينة بالتنسيق مع مشرفى وزارة الشباب والرياضة.
وشاركت الوفود الشبابية العربية، شباب مصر بالاحتفال بيوم بلدهم، حيث تعرفوا على مصر الحديثة والنهضة العمرانية والاقتصادية والتنموية التى تشهدها مصر مع قرب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة كنقلة حضارية شاملة.
كما اطلع الشباب العربى من خلال الفيلم الوثائقى والعرض الذى قدمه شباب مصر بالسفينة على أهم البرامج الاجتماعية لـ"حياة كريمة" التى تنهض بحياة المواطن المصرى لكل المحافظات، وعلى المدن الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبرامج دمج الشباب والمرأة والدفع بهم فى المراكز القيادية إضافة إلى اطلاعهم على أهم المعالم السياحية فى مصر والنهضة الشاملة فى كل مناحى الحياة.
وحرص الشباب العربى على حمل الإعلام المصرية وارتداء الأزياء التقليدية للمصريين مرددين الأغانى الوطنية المصرية، كما تم عرض أهم المأكولات الشعبية فى مصر.
وأبدى الشباب العربى إعجابهم بما تعرفوا عليه عن مصر الجديدة مبدين فخرهم بمصر بلد الشباب العربى، مبينين أنهم سينقلون ما اطلعوا عليه إلى شعوبهم.
وتتواصل فعاليات سفينة النيل التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم فى الأقصر قبل التوجه إلى أسوان بتنظيم الندوات والأيام الوطنية على متن السفينة للدول المشاركة.
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