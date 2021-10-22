آليات بوابة مصر الرقمية وخطوات إضافة الأبناء لبطاقة التموين

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محمد سياف - ابو ظبي - بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية أطلقت العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، حيث تكون هذه الخدمات معتمده من قبل الحكومة، وتتضمن خدمة إضافة الأبناء وذلك وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصًا منها على وصول الدعم على السلع الغذائية إلى المستحقين، حددت الحكومة المصرية الفئات الأولى بالحصول على الدعم.

وحرصت الوزارة على عمل بوابة مصر الرقمية في جميع الأيام العمل وكذلك في الإجازات الرسمية، كما ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين على تحرى الدقة في إدخال البيانات، لإنه في حالة تقديم أي معلومات خاطئة أو تقديم أوراق مزورة تعرض نفسك للمساءلة القانونية، ولاستخدام أي من الخدمات التي تقدمها البوابة عليك تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

الدخول على موقع البوابة مصر الرقمية. اختيار الدخول إلى حسابي. اختيار تبويب إنشاء حساب جديد. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع موجود أسفل يسار البطاقة الشخصية. إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية. تصلك رسالة بها كود لإدخالها على البوابة. وإنشاء رقم سري وإدخال البريد الإلكتروني خاص.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية اضغط على أيقونة جميع الخدمات. اضغط على تبويب التموين. اضغط على تبويب ضم أفراد أسرتي. ثم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل الصحيحة و بيانات للأبناء الجدد المراد إضافتها. الضغط على إضافة.

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات أهمها: