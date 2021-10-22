آليات بوابة مصر الرقمية وخطوات إضافة الأبناء لبطاقة التموين

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محمد سياف - ابو ظبي - بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية أطلقت العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، حيث تكون هذه الخدمات معتمده من قبل الحكومة، وتتضمن خدمة إضافة الأبناء وذلك وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصًا منها على وصول الدعم على السلع الغذائية إلى المستحقين، حددت الحكومة المصرية الفئات الأولى بالحصول على الدعم.
وحرصت الوزارة على عمل بوابة مصر الرقمية في جميع الأيام العمل وكذلك في الإجازات الرسمية، كما ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين على تحرى الدقة في إدخال البيانات، لإنه في حالة تقديم أي معلومات خاطئة أو تقديم أوراق مزورة تعرض نفسك للمساءلة القانونية، ولاستخدام أي من الخدمات التي تقدمها البوابة عليك تسجيل الدخول.
خطوات تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية
- الدخول على موقع البوابة مصر الرقمية.
- اختيار الدخول إلى حسابي.
- اختيار تبويب إنشاء حساب جديد.
- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع موجود أسفل يسار البطاقة الشخصية.
- إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية.
- تصلك رسالة بها كود لإدخالها على البوابة.
- وإنشاء رقم سري وإدخال البريد الإلكتروني خاص.
خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
- الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية
- اضغط على أيقونة جميع الخدمات.
- اضغط على تبويب التموين.
- اضغط على تبويب ضم أفراد أسرتي.
- ثم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل الصحيحة و بيانات للأبناء الجدد المراد إضافتها.
- الضغط على إضافة.
تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات أهمها:
- خدمات الأحوال المدنية مثل الحصول على بدل فاقد وتالف لبطاقة الرقم القومي، إصدار الشهادات المطبوعة مسبقًا شهادة الميلاد أو شهادات الوفاة.
- خدمات في التموين مثل تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، الاستعلام عن الصرف، إضافة الزوجة أو أبناء غير مقيدين، فصل اجتماعي والنقل إلى محافظة آخرى.
- خدمات التوثيق، كتحرير أقرارات رسمية أو بالشطب أو تصحيح محرر موثق أو أقرار بعد وجود تعديلات على بيانات المساحية، أو تحرير توكيلات مثل توكيل العام للقضايا أو توكيل عام رسمي و توكيل في الأمور الزوجية و المعاملات المميكنة وغيرها.
- خدمة مركباتى الخاصة بالاستعلام عن الغرامات المالية، تجديد وإصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة أو رخصة السيارات وغيرها.
- خدمة السجل التجاري كالاستعلام أو تجديد أو طلب استخراج للسجل تجاري أو تحديث بيانات.
- خدمة التامين الاجتماعي التي تضم العديد من الخدمات ومنها الاستعلام عن رقم التأميني وأخر مدة تأمينية والإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه وعن البيانات لملفات المعاشات.
- خدمات القضايا التي تستعلم منها عن بيانات الدعوى وحدوث استئناف والمطالبات وعن رول دعوى.
- خدمة الضرائب العقارية التي تقدم خدمة تقديم إقرارات الوحدات السكنية.
- خدمة إقامة دعوة مدنية من خلال خدمة المحاكم التي تقدمها بوابة مصر الرقمية.
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