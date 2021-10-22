/657429/أسعار-العمرة-2021-توقعات-بزيادات-فى-البرنامج-تصل-لـ-25-ألف

أسعار العمرة، يسعى الكثير من المصريين والمواطننين فى الوطن العربي إلى قضاء العمرة التى تعد سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذى أشار فى حديث لها إنها خير، حيث قال عندما سئله أحد الصحابة أواجبه هي، ليرد النبي:"لا وأن تعتمر خير لك.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي أسعار الحج والعمرة هذا العام، والتى من المتوقع أن تكون هناك زيادات نسبية بها.

أسعار العمرة هذا العام

وفى القرآن الكريم تمت الإشارة إلى العمرة، وذلك فى سورة البقرة والتى تقول:" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

ويتداول السؤال بين الكثير من المصريين حول أسعار العمرة هذا العام، وما إن تعرضت للزيادة أو الثبات، وذلك وفقًا لما حددته شركات السياحة فى مصر، حيث أنه من المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أو 40% عن الأعوام السابقة وذلك للزيادة الهائلة فى التسكين والنقل وغيرها من التكاليف الذى تخص هذا الأمر.

تعرف على أسعار الحج والعمرة

وتطبق المملكة العربية السعودية كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وسط توقعات بأن تكون الأعداد هذا العام محدودة بالنسبة للسنوات الماضية، نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويلزم الإشارة إلى أن إجراء تحليل الـ PCR، هى من الضرورات المرحلة الحالية لاتصال الأمر بتجنب الإصابة بفيروس كورونا وهو اجراء إلزامي على كل من يرغب فى القيام بالعمرة.

زيادات متوقعة بشأن العمرة هذا العام

هذا ومن المتوقع أن تصل كلفة البرنامج الاقتصادي للعمرة حوالي 22 ألف جنيه، والتى تشمل تذاكر الطيران والإقامة والترحال داخل المدينة المنورة".

ومن المنتظر أن تعلن القائمين على اللجنة العليا للحج والعمرة الضوابط اللازم فى هذا الشأن قريبًا.