موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، الكثير من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يتطلعون إلى التوقيت الذى سيتم فيه رصد المرتبات فى ماكينات الصرف.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

كما أن الكثير من المواطنين الحاصلين على مرتبات التكافل ينتظرون أيضًا موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية فى بيان لها، فإنه من المنتظر أن يتم صرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة سواء فى وزارت التعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء فى الـخامس والعشرون من شهر أكتوبر الحالي، وسيتم صرف المرتبات فى ماكينات الصرف.

وتنتهج وزارة المالية سياسة جديد فى ملف صرف المرتبات حيث تكون على مراحل متعددة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بدافع التزاحم الأمر الذى يؤثر على الصحة للكثير من المواطنين.

الآن تابع موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ووفقًا لما أشار إليه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فإنه من المتوقع أن يتم وضع مواعيد للصرف محددة فى مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث أنه من المتوقع أن يتم صرف المرتبات للعاملين فى 20 وزارة يوم 25 أكتوبر.

كما حرصت وزارة المالية التبية على المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية التأكيد على ضرورة منع التزاحم والحرص على وجود مسافات التباعد الاجتماعي، وهو أمر ضرورى لعدم زيادة المصابين.