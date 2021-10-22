موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، الكثير من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يتطلعون إلى التوقيت الذى سيتم فيه رصد المرتبات فى ماكينات الصرف.
دوت الخليج
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021
كما أن الكثير من المواطنين الحاصلين على مرتبات التكافل ينتظرون أيضًا موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021.
تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021
ووفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية فى بيان لها، فإنه من المنتظر أن يتم صرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة سواء فى وزارت التعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء فى الـخامس والعشرون من شهر أكتوبر الحالي، وسيتم صرف المرتبات فى ماكينات الصرف.
وتنتهج وزارة المالية سياسة جديد فى ملف صرف المرتبات حيث تكون على مراحل متعددة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بدافع التزاحم الأمر الذى يؤثر على الصحة للكثير من المواطنين.
الآن تابع موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021
ووفقًا لما أشار إليه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فإنه من المتوقع أن يتم وضع مواعيد للصرف محددة فى مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث أنه من المتوقع أن يتم صرف المرتبات للعاملين فى 20 وزارة يوم 25 أكتوبر.
كما حرصت وزارة المالية التبية على المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية التأكيد على ضرورة منع التزاحم والحرص على وجود مسافات التباعد الاجتماعي، وهو أمر ضرورى لعدم زيادة المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.