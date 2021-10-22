ثبات فى أسعار الخضروات فى مصر

يتطلع الكثير من المصريين إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم، وذلك لاستخدامهم فى مائدة الطعام، ونرصد فى التقرير التالي كافة الأسعار فى الأسواق.

دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق أسعار الخضروات فى الأسواق، محل اهتمام للكثير من الأسر، وإليكم ما رصده محرر دوت الخليج بشأن الأسعار. - الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه. ‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات . ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه. - الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎ وتشهد الأسواق فى مناطق الجيزة والقاهرة حالة من الثبات واستقرار الأسعار فى معظم الأنحاء. اقرأ أيضًا: ننشر أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الإقبال على الأسواق فى الوقت الحالي، بسبب الاستخدامات خلال أيام الإجازات.

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