/657434/معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-يعلن-فتح-باب-الاشتراك-للناشرين-فى-الدورة-53-الكترونيا

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلي 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

دوت الخليج

معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن فتح باب الاشتراك للناشرين

وقالت وزيرة الثقافة:” إنه تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بها الكترونيا اعتبارا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتي 18 نوفمبر المقبل ، وأضافت أنه سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة ، متابعة أنه لأول مرة يتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كافة الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل .

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حيث صرح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن التقديم متاح من خلال المنصة الاليكترونية فقط.

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وأوضح أن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل الي خمس صالات الأولي والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الازبكية الى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل