/657427/مباراة-الأهلي-القادمة-في-الدوري-المصري-2021-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب النادي الأهلي أمام الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، وتقام المباراة مساء الاربعاء السابع والعشرين من أكتوبر، في تمام الثامنة مساء.

ولم يتم الاستقرار حتى الآن على ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي، خاصة أنه من المفترض أن تقام بالإسماعيلية.

والأقرب حتى الآن هو إقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ونفس الأمر لمباراة العودة بين الفريقين.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي بالجولة الثانية لبطولة الدوري، ثم مباراة الزمالك حامل اللقب في قمة مباريات الاسبوع الثالث للدوري الممتاز.

زاهي حواس: موسيماني لا يصلح لتدريب الأهلي.. ولن أترشح لانتخابات القلعة الحمراء وصوتي للخطيب

أكد زاهي حواس، وزير الثقافة الأسبق، أن يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في جميع الأوقات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "بخصوص الترشح لانتخابات الأهلي، فليس لدي وقت للتواجد خلال الفترة القادمة، والأهلي بيجري في دمي".

وزاد "مستاء للغاية على مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية وليس هناك أي روح داخل الفريق مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني، وهو مدرب محترم ولكن لا يصلح لتدريب النادي الأهليط.

وواصل "آخر مباراة للأهلي أمام الحرس الوطني، كان شكل الأهلي مثل مراكز الشباب، والفريق يحتاج مدرب على مستوى عالي، ولو لعبنا الزمالك بهذا الأداء، سوف نتعرض للخسارة".

وأكمل "محمود الخطيب يستحق التواجد على مقعد رئاسة الأهلي من جديد، وهو يستحق هذا الأمر، ولابد أن يكون هناك تدعيم لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي".

واختتم "لم أفكر مطلقا في الترشح لانتخابات الأهلي، ومشفق تماما على من يتولى منصب الإدارة في الأهلي، وتركيزي فقط على عملي بالآثار، ولو موسيماني مستمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، لن يحصل الفريق على البطولات".

طه إسماعيل يهاجم بيتسو موسيماني بعد التعادل أمام الحرس الوطني.. ومفاجأة في اختيار رجل المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".