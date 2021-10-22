سيد رجب يتصدر تويتر بعد رقصه بحفل ويجز..«فيديو»

/657428/سيد-رجب-يتصدر-تويتر-بعد-رقصه-بحفل-ويجزفيديو

تصدر الفنان سيد رجب تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع رقصته بحفل ويجز بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

دوت الخليج يرصد رقصة سيد رجب بمهرجان الجونة

وتداول الكثر من رواد موقع تويتر فيديو لرقصة سيد رجب بمهرجان الجونة أثناء حفل ويجر، مرفقين عليها العديد من الإشادات، والتي أتت أبرزها على النحو الأتي: “فنان رايق، سيد رجب مثال للروقان”، وغيرها من التليعقات التي أبرزت حب الجمهور لهذا الفنان العظيم.

سيد رجب ينضم لفيلم إكس

وتعاقد الفنان الكبير سيد رجب والنجم عمرو عبد الجليل، رسميًا على بطولة فيلم جديد بعنوان «إكس» للفنان أحمد حلمي، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

سيد رجب يستعد لتصوير الجزء الثالث من أبو العروسة

ويستعد أيضا الفنان سيد رجب بطل مسلسل«رمضان كريم» للبدء في التحضيرات الفعلية للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” بعد عيد الأضحى، حيث انتهى مؤلف العمل هانى كمال من كتابة جزء كبير من الأحداث، على أن يتم إبرام التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد العيد حيث يعتمد الجزء الجديد على نفس فريق العمل.

تدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف البسيط الشريف عبد الحميد الذى لا يقبل الرشاوى ولديه مبادئ لا يتخلى عنها وزوجته سوسن بدر الموظفة التى تساند زوجها ولا تتركه، ولديهم 5 أولاد، فهم أسرة بسيطة لكنهم يحبون بعضهم، ويجاهد سيد رجب أن يربى أولاده على الأخلاق والمبادئ والتقاليد.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

سيد رجب يتألق في مسلسل «لعبة نيوتن»

وشارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة نخبة من النجوم هم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.

وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub "سعدي - جوهر"، تأليف وإخراج تامر محسن.