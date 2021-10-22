خالد الدرندلي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي مستقلاً على منصب أمين الصندوق

/657430/خالد-الدرندلي-يتقدم-بأوراق-ترشحه-لانتخابات-الأهلي-مستقلا-على-منصب-أمين-الصندوق

تواجد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي الحالي، داخل مقر الجزيرة للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاجئ خالد الدرندلي الجميع، وتواجد اليوم الجمعة داخل مقر النادي للترشح على منصب أمين الصندوق.

ولم يتواجد خالد الدرندلي داخل قائمة محمود الخطيب، وذلك بسبب خلافات بين الثنائي كان آخرها قيام أمين الصندوق بعمل جروب واتساب للأعضاء المقربين بدون علم الخطيب، وقرر أن لا يتواجد معه في القائمة الجديدة.

ويتواجد خالد مرتجي على منصب أمين الصندوق بالأهلي، بقائمة محمود الخطيب القادمة.

خاص.. محمود الخطيب ينقلب على «خالد الدرندلي» بسبب جروب «واتساب» قبل انتخابات الأهلي.. تفاصيل

خرج خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، من قائمة محمود الخطيب، لانتخابات القلعة الحمراء والتي سوف تقام في نهاية نوفمبر المقبل.

وعلم موقع دوت الخليج أن قرار محمود الخطيب، بإبعاد خالد الدرندلي عن قائمتة بسبب عمل جروب واتساب للأعضاء داخل النادي.

خالد مرتجي وخالد الدرندلي

وكان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، قرر عمل جروب واتساب للأعضاء المقربين له، خلال الفترة الماضية ولك بعدما علم بصعوبة تواجده داخل قائمة محمود الخطيب، من أجل إكتساب العديد من الأصوات خلال الانتخابات القادمة.

وفور علم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بهذا الأمر، قرر استبعاد خالد الدرندلي من القائمة الخاصة به، والاستعانة بخالد مرتجي في هذا المنصب.

وكانت الأمور غير مستقرة بين رئيس الأهلي وأمين الصندوق خلال العام الأخير، وهو القرار الذي كان منتظر بخروج الدرندلي من قائمة الخطيب، وتواجد خالد مرتضي، بعد الوعود الذي أخذها خلال السنوات الأخيرة.

خاص.. محمود الخطيب أبلغ العامري فاروق بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح اليوم، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.