«صدمتني النهاية»..تعليق مثير من نجيب ساويرس على فيلم «ريش»

/657436/صدمتني-النهايةتعليق-مثير-من-نجيب-ساويرس-على-فيلم--ريش

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الجدل المثار حول فيلم «ريش» الذي تم عرضه ضمن أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مشيرا إلى أنه لم يسيء لمصر كما زعم البعض ولكن له نهاية صادمة.

دوت الخليج يرصد تعليق نجيب ساويرس على فيلم «ريش»

كتب نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة صباحا، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة وأب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها”.

وأضاف ساويرس: "صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر إطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة أم لا لأنه أيضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية".

تسريب فيلم ريش

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات كاملة للفيلم المصري «ريش» الذي تسبب في نشوب أزمة قوية بين النجوم بعد عرضه بمهرجان الجونة السينمائي.

واتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

كما انسحب عدد كبير من نجوم الوسط الفني من العرض الخاص لفيلم «ريش»، والتي جاءت تعليقاتهم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”.

قصة فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.