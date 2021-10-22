القمة الثلاثية بأثينا وحفل كلية الشرطة.. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - واطلع كذلك الرئيس السيسى على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، والتى تتم بالتزامن مع انشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحى بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.



كما افتتح الرئيس السيسى يوم السبت الماضى مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، وقدم الرئيس أجهزة تابلت هدية لابناء الأسر.



وشهد الرئيس السيسى يوم الأحد الماضى احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.



وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "إن رسالة الإسلام التى تلقاها نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول الآيات التى نزل بها الوحى الشريف هى {اقْرَأْ}، وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء، وتقديراً لأهمية التدبر، وصولاً إلى الوعى والفهم الصحيح لكل أمور الحياة … حيث دعانا الله سبحانه وتعالى ... إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة فى البحث والتأمل فى ملكوت السماوات والأرض".



وأضاف: "إن من مبادئ رسالة الإسلام التى نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب - صلى الله عليه وسلم - هى تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر، وحق الناس جميعا فى الحياة الكريمة، وإننا إذ نتخذ من تلك المباديء الغالية نبراسا ومنهج عمل … فإننى اقول لكل المصريين أننا ماضون سويا بارادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالى مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه وحضارته، ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصرى، إعمالا بقول الحق "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معانى تلك الآية السامية إلى سلوك عملى وواقع ملموس فى حياتنا ودنيانا.



وكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفالية مجموعة من الشخصيات والعلماء بمناسبة المولد النبوى الشريف وكان أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ خالد الجندى.



وأهدى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسى المصحف الشريف بمناسبة الاحتفال بميلاد النبى الكريم.



وهنأ الرئيس السيسى الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من خلال صفحته الرسمية يوم الإثنين الماضى قال فيها: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذى كان مولده نقطة تحول فى تاريخ البشرية، فسلام الله على النبى محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذى حمل رسالة السماء وتحمل المسؤلية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر، وإننى أدعو الله فى هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.

كما اجتمع الرئيس السيسى يوم الإثنين الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة.



ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالحفاظ على الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولا إلى تحقيق فائض أولى مقداره 1.5%، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلا عن الاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خصوصا الصحة والتعليم.

كما تلقى الرئيس السيسى الإثنين الماضى اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد خلاله تقدير مصر للإسهام الكبير الذى قامت به أنجيلا ميركل منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، إذ استعرض الرئيس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى التحركات والاتصالات التى تقوم بها مصر على المستوى الثنائى والدولى لإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال استئناف مباحثات السلام على أساس المرجعيات الدولية، وهى الجهود التى ثمنتها المستشارة الألمانية، مؤكدة حرص بلادها على استمرار التشاور وتبادل الرؤى مع مصر فى هذا الخصوص.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.



واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلى من السيد مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتى أظهرت مدى التطور فى تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات فى إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021".

وهنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف.

وكتبت تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، ففى مثل هذا اليوم شرَف النبى بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين".



وأضافت: "سلام الله على النبى الأمين الكريم، الذى ضرب أروع المثل فى سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله فى هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمى مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى جولتها التاسعة، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التى انطلقت عام 2014.



واستهل الرئيس زيارة لليوان بلقاء كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إذ تقدم الرئيس بالشكر لرئيس الوزراء اليونانى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التى تجمع بين حكومتى وشعبى البلدين، وكذلك التعاون المستمر فى مختلف أوجه التعاون على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، فضلا عن التنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتى شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومؤكدا حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى.



وأعرب رئيس وزراء اليونان عن اعتزازه بزيارة الرئيس السيسى إلى أثينا، والتى تأتى فى إطار خصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين، والتى تتطور بشكل متنام فى مختلف المجالات، ومؤكدا تطلع اليونان لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع قبرص، لا سيما فى ظل الدور الذى تقوم به مصر كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة اليونانية أثينا، مع الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس.

وأشاد الرئيس السيسى بالتطور والتقارب المستمر فى العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتشاور المكثف بينهم تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بسبل مواجهة التحديات فى منطقة شرق المتوسط.



وأعرب الرئيس القبرصى عن تقدير بلاده لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والتى تتطور بشكل مستمر على شتى الأصعدة، مؤكدا التطلع لتحقيق المزيد من الخطوات لترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع اليونان. كما أعرب الرئيس القبرصى عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية، وفقا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة، مشيدا كذلك بالدور الذى تقوم به مصر كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، فضلا عن جهودها فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة الشرعية.

وشارك الرئيس السيسى يوم الثلاثاء الماضى فى انطلاق جلسات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وتناولت القمة أوجه التعاون بين الدول الثلاث فى إطار آلية التعاون الثلاثى، حيث تم التأكيد على نجاحها فى تكريس التشاور الدورى والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التى تؤثر على كافة شعوب المنطقة، كما عكست كذلك التزاما متبادلا بترجمة التوافق السياسى إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع فى مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلا عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدى للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وثمن الرئيس التقدم المحرز فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان وقبرص، مؤكدا سيادته أهمية الانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب فى إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم بأسره، وبما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد التى تؤهل الدول الثلاث نحو تلبية تطلعات شعوبها فى المزيد من الرفاهية والرخاء.

كما تناول الزعماء الثلاثة المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون فى إطار آلية التعاون الثلاثى فى قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث فى عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخى.



وأضاف المتحدث الرسمى أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم فى هذا الصدد.

عقدت الثلاثاء الماضى قمة آلية التعاون الثلاثى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وتناولت القمة أوجه التعاون بين الدول الثلاث فى إطار آلية التعاون الثلاثى، حيث تم التأكيد على نجاحها فى تكريس التشاور الدورى والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التى تؤثر على كافة شعوب المنطقة، كما عكست كذلك التزاما متبادلا بترجمة التوافق السياسى إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع فى مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلا عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدى للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وثمن الرئيس التقدم المحرز فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان وقبرص، مؤكدا أهمية الانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب فى إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم بأسره، وبما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد التى تؤهل الدول الثلاث نحو تلبية تطلعات شعوبها فى المزيد من الرفاهية والرخاء

وعقب القمة عقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا حول مباحثات قمة آلية التعاون الثلاثى، إذ قال فى كلمته خلال المؤتمر إنه ناقش مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، القضية الليبية، وتم التوافق على ضرورة عقد الانتخابات المقررة فى ديسمبر 2021 وفق لخارطة الطريق التى أقرها الأشقاء فى ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها.



وأكد فيها أن آلية التعاون الثلاثى أصبحت محفلا بالغ الأهمية لتبادل الروئ حول تحقيق مزيد من التطوير فى علاقات التعاون بين الدول الثلاث، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق الجهود فى مواجهة التحديات.

وفى نهاية يوم الثلاثاء الماضى عاد الرئيس السيسى إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة أثينا الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضى حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.



وجاء ذلك بحضور المستشار عدلى منصور، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين